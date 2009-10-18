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۲۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۰۹

اختصاصی مهر/

خطوط انتقال نفت و فاجعه ای دیگر/ درختانی که زنده زنده دفن شدند

خطوط انتقال نفت و فاجعه ای دیگر/ درختانی که زنده زنده دفن شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت از محیط زیست استان لرستان از دفن تعداد زیادی درخت به دلیل عبور خطوط انتقال نفت در منطقه آسار - رازان خبر داد.

علی بابایی در حاشیه جلسه کارگروه کشاورزی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در هفته گذشته به دلیل عبور خط لوله نفت 26 اینچ از منطق آسار - رازان به طول 113 کیلومتر و با عرض معادل 15 متر و با اعماق مختلف که منجر به خاکبرداری و جابجایی خاک شد تعداد زیادی درخت و درختچه قطع و مدفون شدند.

وی تصریح کرد: این حادثه موجب بروز خسارات زیست محیطی زیادی به منطقه شده است.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت از محیط زیست استان لرستان افزود: آنچه جای تامل دارد این است که عملیات احداث این خطوط قبل از اخذ مجوز زیست محیطی و پیش از تایید گزارش توسط محیط زیست صورت گرفته که این امر تخطی از قانون محسوب می شود.

بابایی یادآور شد: با توجه به وضعیت رخ داده ما ناچار به توقف فعالیت احداث خطوط لوله نفت در این منطقه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: متولیان امر باید توجه داشته باشند که برای دستیابی به توسعه پایدار باید به گزارشهای ارزیابی زیست محیطی توجه شود و کارفرمایان نباید پیش از تصویب گزارشهای زیست محیطی فعالیت را آغاز کنند.

اخبار تکمیلی از این فاجعه زیست محیطی متعاقبا منتشر می شود.

کد مطلب 966511

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