تعاملات ایران و ترکیه موجب توسعه همه جانبه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اردوغان اوداباش بعد از ظهر یکشنبه در جریان دیدار با شهردار ارومیه با بیان اینکه حضور در ایران برای من خوشایند است اظهارداشت: رابطه و تعامل بین ایران و ترکیه به دلیل وجود بسیاری از مشترکات قدیمی است و این رابطه بسیاری از کشورها وجود ندارد، امیدوارم این روابط قدیمی باعث گسترش روزافزون تعاملات گردد.

وی کاهش مشکلات بین دو طرف را آرزوی خود قلمداد کرد و ادامه داد: افزایش دوستی و برادری بین برادران ترک و ایرانی خواسته دوطرف است که می تواند با تعاملات گسترده تحقق یابد.

اوداباش با ابراز رضایت از پیشنهاد شهردار ارومیه مبنی بر خواهرخواندگی ارومیه با یکی از شهرهای ترکیه ادامه داد: برخی شهرهای ترکیه، پتانسیل این امر را دارند که با اجرای مقدمات این امر، می توان توافقات مورد نظر را به نحو احسن انجام داد.

سرکنسول ترکیه با دعوت از شهردار ارومیه برای حضور در ترکیه خاطرنشان کرد: رفت و آمد دو طرف می تواند زمینه ساز توافقات گسترده در بخش های مختلف بویژه در بخش های عمران شهری گردد.

وی وضعیت شهر ارومیه را بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت: در دوره اخیر فعالیت های مناسبی در شهر ارومیه انجام گرفته است که ستودنی است.

اوداباش درپایان افزایش تعاملات مدیران ارومیه با کنسولگری ترکیه را در این شهر خواستار شد.