"کتاب طنز6" ویژه منوچهر احترامی به نیمه رسید

سید عبدالجواد موسوی نویسنده و شاعر در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: شماره ششم از سلسله کتابهای طنز سوره مهر را ویژه زنده‌یاد منوچهر احترامی در دست نگارش دارم که تا کنون نیمی از کار پایان یافته و فکر می‌کنم تا سه ماه دیگر منتشر شود.

وی ادامه داد: در این کتاب جمعی از صاحبنظران و محققان حوزه طنز کشورمان درباره منوچهر احترامی مطالبی نوشته‌اند که همراه با گفتگوی منتشر نشده‌ای که سالها قبل با احترامی گرفته بودم منتشر می‌شود.

شاعر مجموعه "زخم و نمک" که به تازگی منتشر شده است درباره دیگر کارهایش توضیح داد: از کارهای آماده چاپم می‌توان به دو جلد کتاب از مجموعه کتابهای جیبی انتشارات امیرکبیر به نامهای "سریر خرد" و "گل خزان‌زده" اشاره کرد که به زودی منتشر خواهد شد.

وی افزود: "سریر خرد" درباره قابوسنامه است که در یک فصل به معرفی اثر و زندگینامه نویسنده آن پرداخته شده و در فصل دوم گزیده‌ای از خود اثر آورده شده است. "گل خزان‌زده" هم گزیده اشعار حزین لاهیجی است که ساختار این کتاب هم همچون کتاب قبلی در دو فصل به معرفی اثر و نویسنده آن می‌پردازد.

این طنزنویس در پایان اشاره کرد: در حال حاضر مشغول نگارش دیالوگهای یک سریال 15 قسمتی هستم که فیلمنامه آن از حمید ابراهیمی است و تا کنون 4 قسمت آن را نوشته‌ام.