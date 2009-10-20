توجه به رهنمودهای رهبری کلید وحدت است/ دغدغه اصلی دوطیف سیاسی

غلامحسین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دغدغه کنونی طیف های سیاسی کشور، اظهارداشت: دغدغه کنونی دو طیف سیاسی کشور حل مناقشات حوادث بعداز انتخابات، تلاش درجهت محور قراردادن قانون در انجام امور مختلف وتوجه بیشتر به برطرف کردن تنگناهای معیشتی مردم است.

وی تنها راه تحقق وحدت ملی بین طیف های سیاسی کشوررا محور قرار دادن قانون اساسی و ولایت فقیه دانست وافزود: اگر طیف های سیاسی کشور قوانین میثاق ملی و رهمنودهای ولی فقیه را سرلوحه کارهای خود قرار دهند به وحدت ملی دست خواهند یافت.

این فعال سیاسی تصریح کرد: توجه به رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب موجب از بین رفتن اختلافات در جامعه خواهد شد زیرا بیانات ایشان مصلحت همه طیف های سیاسی کشوررا شامل می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه عده ای با اهداف خاص بعد ازانتخابات اخیرهزینه هایی را به نظام تحمیل کردند، گفت: متاسفانه برخی از افراد خواسته یا ناخواسته در حوادث بعد ازانتخابات ریاست جمهوری دهم هزینه هایی را به نظام تحمیل کردند که باید حساب آنان را از کسانی که دغدغه حفظ منافع ملی ومصالح کشور را دارند جدا نمائیم.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین با تاکید بر لزوم برخورد با افراد وجریانات سیاسی که نگاه افراطی دارند، گفت: افراط وتفریط آفت جامعه است که باید آن را تعدیل کرد.

وی با بیان اینکه اتهام زنی فراگیر کار مذموم وغیراخلاقی است ، یادآور شد: قوه قضاییه باید بر اساس اسناد ومدارک مستدل با کسانی که اخلاق سیاسی و انسانی را رعایت نمی کنند و بی محابا به دلسوزان نظام تهمت می زنند قاطعانه برخورد کند.