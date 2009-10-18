کمبود داور به ساختار ورزشهای رزمی کشور لطمه می زند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد عسکری بعد از ظهر یکشنبه در نشست مجمع انتخابی رئیس هیئت ورزشهای رزمی استان بوشهر افزود: این مشکل فراگیر است به طوریکه در سراسر کشور با آن مواجه هستیم و این در شهرستانها محسوس تر است .

وی با بیان اینکه ارتقاء سطح داوران و مربیان رزمی کار کشورمان از اولویتهای این فدراسیون است، اظهار داشت: باید با ارتقای دوره های فنی و برگزاری دوره های آموزشی متعدد به ویژه در استانها ظرفیتها را در این دو بخش به طور قابل توجهی افزایش دهیم.

نائب رئیس فدراسیون ورزشهای رزمی با اشاره به گلایه بسیاری از شهرستانها از بی توجهی روسای هیئتهای استانی، گفت: روسای هیئتهای استانی موظف هستند با سرکشی های ماهانه به هیئتهای شهرستانی با آنها به طور مستمر نشست داشته باشند و از تمرکز هزینه کرد اعتبارات در مرکز استان خودداری کنند .

عسکری تاکید کرد: برای بهبود امور و تسریع در رشد ورزشهای رزمی، هیئتها در استانها باید تعامل بیشتری با تربیت بدنی داشته باشند در غیر این صورت عملکرد هیئت بازخورد خوبی نخواهد داشت و هیئت نیز مدت زیادی دوام نمی آورد .

در این نشست با آرا اعضا هیئت ورزشهای رزمی استان بوشهر از خدمات علی پولادی ریشهری تقدیر و علی فقیه به عنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب شد.