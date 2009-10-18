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۲۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۴

اختصاصی مهر /

تعدادی از سارقان بهشت زهرا (س) دستگیر شدند

تعدادی از سارقان بهشت زهرا (س) دستگیر شدند

واحد انتظامات بهشت زهرا (س) اعلام کرد: پنج نفر سارق تابلوهای قبور شهدا، شیرآلات و وسایل قیمتی سقاخانه های بهشت زهرا دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، این سارقان پس از تکمیل پرونده توسط نیروهای پلیس انتظامی مستقر در بهشت زهرا به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

101 نفر متکدی نیز طی ماه گذشته جمع آوری و به ستادهای مربوطه تحویل داده شدند.

کد مطلب 966523

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