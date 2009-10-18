تعدادی از سارقان بهشت زهرا (س) دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این سارقان پس از تکمیل پرونده توسط نیروهای پلیس انتظامی مستقر در بهشت زهرا به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

101 نفر متکدی نیز طی ماه گذشته جمع آوری و به ستادهای مربوطه تحویل داده شدند.