قانون جامع حمایت از معلولان در کرج اجرایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، قباد وزیری بعداز ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از نابینایان برتر شهرستان کرج افزود: تصویب قانون یادشده امر بسیار مطلوبی بوده اما هنوز به صورت کامل عملی نشده و باید تلاش کنیم تا در اسرع وقت محقق شود.

وی ادامه داد: عملی نشدن قانون جامع حمایت از معلولان از مهمترین مشکلات معلولان شهرستان است و باعث شده نتوانیم همه برنامه ریزی ها را عملی کنیم.

این مسئول بیان کرد: طی 10 سال گذشته با توجه به تلاش سازمان بهزیستی و همکاری مسئولان ذیربط از جمله فرماندار و نمایندگان مجلس مسئله مناسب سازی شهری برای تردد معلولان مورد توجه قرار گرفته که امیدواریم در اسرع وقت ثمربخش شود.

وزیری خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مشکلات معلولان به عدم وجود امکانات کافی برای تسهیل تردد آنها در معابر و فضاهای عمومی باز می گردد و اگر بتوانیم قانون جامع حمایت از معلولان را در سطح شهرستان کرج عملی کنیم، گام مهمی در جهت کاهش مشکلات تردد این قشر برداشته ایم.

رئیس بهزیستی شهرستان کرج عنوان کرد: برای حل مشکلات معلولان نیازمند تعامل و همکاری مطلوب همه ادارات و دستگاه های ذیربط هستیم و در این زمینه هیچ یک نباید از مسئولیت خود غافل شویم.

وی اضافه کرد: روز عصای سفید به عنوان روز نابینایان از اهمیت فراوانی برخوردار است زیرا در این روز می توانیم توانایی های این قشر را مطرح کنیم.

در مراسم امروز 58 نابینای برتر در زمینه های تحصیلی، ورزشی، هنری و ... مورد تجلیل قرار گرفتند.