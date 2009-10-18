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۲۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۳

شورای حفاظت آب گلستان به آموزش توجه ویژه کند

شورای حفاظت آب گلستان به آموزش توجه ویژه کند

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: آموزش و اطلاع رسانی باید مد نظر شورای حفاظت از منابع آب استان باشد و ما باید خواهان روشهایی از این شوراها در زمینه آموزش و اطلاع رسانی باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده عصر یکشنبه در جلسه شورای حفاظت ازمنابع آب استان در گرگان افزود: در جلسات حفاظت منابع آب استان هدایت شورای منابع آب برعهده شهرستانهاست و آنها موظفند در جهت حرکت برای اجرایی کردن مصوبات جلسات استان اقدامات لازم را انجام دهند.

وی از اختصاص اعتبار برای نظارت بر حفر چاهها خبر داد و گفت: نظارت بر چاهها عملاً حفاظت از منابعی است که در استان داریم.

استاندار گلستان همچنین در خصوص سهل انگاری مهندسین ناظر حفر چاهها گفت: اگر مهندسین ناظر به وظایف خویش عمل نکنند تعویض و سهل انگاری آنان پیگیری خواهد شد.

محمودزاده همچنین بانکها را موظف به ارائه تسهیلات  به کارشناسان مورد نظر کرد.

کد مطلب 966529

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