شورای حفاظت آب گلستان به آموزش توجه ویژه کند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده عصر یکشنبه در جلسه شورای حفاظت ازمنابع آب استان در گرگان افزود: در جلسات حفاظت منابع آب استان هدایت شورای منابع آب برعهده شهرستانهاست و آنها موظفند در جهت حرکت برای اجرایی کردن مصوبات جلسات استان اقدامات لازم را انجام دهند.
وی از اختصاص اعتبار برای نظارت بر حفر چاهها خبر داد و گفت: نظارت بر چاهها عملاً حفاظت از منابعی است که در استان داریم.
استاندار گلستان همچنین در خصوص سهل انگاری مهندسین ناظر حفر چاهها گفت: اگر مهندسین ناظر به وظایف خویش عمل نکنند تعویض و سهل انگاری آنان پیگیری خواهد شد.
محمودزاده همچنین بانکها را موظف به ارائه تسهیلات به کارشناسان مورد نظر کرد.
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