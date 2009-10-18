شورای حفاظت آب گلستان به آموزش توجه ویژه کند

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: آموزش و اطلاع رسانی باید مد نظر شورای حفاظت از منابع آب استان باشد و ما باید خواهان روشهایی از این شوراها در زمینه آموزش و اطلاع رسانی باشیم.