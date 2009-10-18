ترویج روشهای کوتاه مدت برای درمان چاقی علمی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم خمسه با اعلام این مطلب افزود: اگرچه آمار و اطلاعات دقیقی از میزان شیوع اضافه وزن و چاقی در کشور نداریم اما این عارضه نسبتا شایعی در جهان و کشور ماست که متاسفانه اطلاع رسانی علمی و صحیح به منظور پیشگیری از آن و معرفی روشهای علمی درمان چاقی به اندازه کافی انجام نمی‌شود به همین علت زمینه برای به کارگیری روشهایی غیرعلمی توسط افراد غیرمسئول فراهم می‌شود.

رئیس انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: متاسفانه هنوز برخی توصیه‌های غیرمستند و درمانهای دارویی قدیمی به کار گرفته می‌شوند به همین علت تلاش می‌شود در کنگره سالانه سراسری پیشگیری و درمان چاقی ایران آخرین اطلاعات و دستاوردهای علمی در این زمینه در اختیار جامعه پزشکی قرار گیرد.

وی افزود: درمان چاقی شامل رژیم غذایی، تغییر سبک زندگی، ورزش و تحرک و در صورت لزوم مصرف دارو است که البته مصرف دارو در کنار رژیم غذایی و تغییر شیوه زندگی می‌تواند در موارد خاص و برای مدت زمان مشخص و محدود به کار گرفته شود اما رعایت رژیم غذایی، تحرک و پیاده روی مداوم پایه اصلی پیشگیری و درمان بوده و در افراد مستعد باید به صورت همیشگی ادامه یابد.

خمسه‌ای گفت: در چاقی علاوه بر مسائل فیزیولوژیک، جنبه‌های روانشناختی هم مهم است. چاقی با اختلالات خلقی ارتباط دارد. به همین علت در کنار متخصصان غدد و تغذیه باید از مشاوره‌های روانشناسان نیز در درمان این بیماری بهره جست، علاوه بر آن چاقی باعث مشکلاتی در سیستم عضلانی استخوانی نیز می‌شود. بسیاری از افراد خیلی چاق با مشکلاتی در مفاصل پاها و کمر مواجه هستند و در صورتی که بدون مشاوره همکاران طب فیزیکی شروع به ورزش نمایند ممکن است دچار مشکلاتی در مفاصل خود شوند که تحرک لازم را از آنها سلب می‌کند بنابراین درمان چاقی نیازمند همکاری یک تیم پزشکی شامل متخصص غدد، تغذیه، روانشناس و متخصص طب فیزیکی در کنار هم است.

وی اضافه کرد: تدوین پروتکل‌های استاندارد و علمی پیشگیری و درمان چاقی در کشور با همکاری متخصصان، انجمن‌های علمی و مسئولان ذیربط از اولویتهای اصلی در این زمینه است.

خمسه ای افزود: متاسفانه بروز چاقی از بزرگسالی به سمت کودکی و نوجوانی در حال تغییر است. زندگی بدون تحرک و استفاده از سرگرمی‌هایی که نیاز به فعالیت بدنی ندارند مانند بازیهای کامپیوتری و تماشای تلویزیون در کنار گسترش روزافزون مصرف فست فودها و غذاهای آماده و تنقلات باعث گسترش نگران کننده چاقی در نسل جدید شده است.