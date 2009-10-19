روش تدریس نیازمند بازنگری است

وظیفه اخلاقى معلم آماده شدن براى درس، پیش از کلاس است. در هنگام کلاس هم گرچه موارد زیادى هست. بعد از کلاس هم معلم وظیفه دارد مقالات و تکالیفى که دانشجویان به او تحویل داده‌اند را بخواند، بر روى آنها تا آنجا که ممکن است انتقادات و نکاتش را بنویسد و بعد آنها را به دانشجو بازگرداند که راهنماى آنها براى نگارشهاى بعدى شود.

کلاسهایی که ما الان داریم فقط همان کلاس است و ما نه قبل از کلاس داریم و نه بعد از کلاس و این بزرگترین آسیب است .

استاد باید بیشترین سود را در هنگام کلاس به دانشجویان بدهد

مهمترین ویژگی که یک معلم خوب باید داشته باشد این است که بیشترین سود را در خود کلاس به دانش‌آموزان بدهد یعنی اگر آنها حتی قبل از کلاس هم آمادگی نداشته باشند آنها را آماده کند و علاقمندشان کند که بعد از کلاس بروند و بحث را از روی عشق و علاقه دنبال کنند.



معلم خوب کسی است که در واقع تکیه نکند بر این نکته که دانش‌آموز قبلاً خودش را برای کلاس آماده کرده یا نه؟ بلکه سرکلاس جوری درس بدهد که همه سر کلاس عاشقانه این موضوع یا این حوزه یا این رشته را بروند دنبال کنند و بعد از کلاس به محض اینکه رسیدند جای دیگری یا رسیدند به خانه همین موضوع را از روی علاقه دنبال کنند و این تبدیل بشود به کار ذوقی برای دانش‌آموز.

دیالوگ به معنای واقعی کلمه باید در کلاسهای درس برقرار باشد

مدرس باید قبل از کلاس مطالب را خوب آماده کرده و خیلی واضح باشد . اگر در حوزه علوم انسانی تدریس می کند باید مدعیاتی که می خواهد طرح کند به درستی روشن باشند. مطالب برای دانشجویان خیلی روشن باشد سلیس و قابل فهم و در عین حال پرسش محور باشد و طرح پرسش داشته باشد .

این در واقع آماده سازی قبل از کلاس است و هم به یک معنا نحوه مطرح کردن مطالب در کلاس است . دیالوگ به معنای واقعی کلمه باید در کلاسهای درس برقرار باشد نه مونولوگ و تک گویی استاد.