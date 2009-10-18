به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل بنیاد تعاون نیروی انتظامی با بیان اینکه یکی از ابعاد دینی دنیا تعادل بین دنیا و آخرت است گفت: توسعه سرمایه توأم با عدالت و بدون تبعیض از ارزشهایی به شمار می رود که اسلام بر آنها تأکید دارد.



وی با اشاره به اینکه کارکرد حکومت از نظر حضرت علی (ع) امنیت‏، عدالت و توسعه رفاه عمومی است، تصریح کرد: امنیت نیاز و خواسته تمام آحاد مردم است و در راه محقق شدن آن باید تلاش کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه آبادانی و توسعه رفاه مردم جزء اهداف حکومت های دینی به شمار می رود، گفت: امنیت مقدمه اجرای عدالت است.

سردار مقدم با تأکید بر اینکه ماموران نیروی انتظامی نباید در حین انجام مأموریتهای خود دغدغه معیشتی داشته باشند، خاطرنشان کرد: بنیاد تعاون باید مکانی باشد که کارکنان ناجا هیچ نگرانی در زمینه های معیشتی خود نداشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه ایجاد تعلق سازمانی، علاقه مندی و جذابیت در بیرون سازمان را از مهمترین آثار گسترش خدمات به کارکنان دانست و گفت: خوشبختانه در زمان مدیریت سردار منیری اقدامات خوبی صورت گرفته و جای تقدیر و تشکر دارد.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه در دوران مدیریت سردار منیری رشد در بنیاد تعاون بسیار سریع و غیر قابل تصور بود، خاطرنشان کرد: بنده هرگز در کارهای این بنیاد دخالت نکردم و یک ریال از بودجه ناجا در بنیاد تعاون مصرف نشده است.

سردار مقدم فرمانده نیروی انتظامی طی حکمی سردار دکتر ابولفضل قنبرپور را به سمت مدیرعامل بنیاد تعاون ناجا منصوب و از زحمات سردار حمید رضا منیری در زمان تصدی این مسؤولیت تقدیر و تشکر کرد.

سردار قنبرپور پیش از این در سمت مدیر عامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح مشغول خدمت بود.