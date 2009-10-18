طرح بیمه عمر و حوادث تکمیلی سربازان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مصطفی شهرابی با اعلام این خبر افزود: این طرح حسب تدابیر سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی به منظور ارج نهادن به خدمات کارکنان وظیفه و آسایش خاطر خانواده های آنان اجرا می شود.

وی اضافه کرد: با توجه به وظایف خطیر و دشوار سربازان در نیروی انتظامی که به منظور برقراری امنیت این مرز و بوم خدمت می کنند، چنانچه سربازان در حین خدمت فوت کنند و یا در اثر صدمات بدنی وارده در مناطق عملیاتی به جانبازی یا شهادت برسند توسط موسسه بیمه ناجی امید تحت پوشش بیمه عمر و حوادث تکمیلی قرار می ‌گیرند.

سردار شهرابی خاطرنشان کرد: این طرح همزمان با روز سرباز به صورت اختیاری برای سربازان نیروی انتظامی در مقابل دریافت ماهیانه 10 هزار ریال به عنوان حق بیمه، در صورت شهادت مبلغ 200 میلیون ریال، فوت حین خدمت 150 میلیون ریال و جانبازی حداکثر تا سقف مبلغ 100 میلیون ریال بر حسب درصد تعیین شده به اجرا در می آید.