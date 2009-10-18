55 فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان مرکزی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اصغر رحیمی بعد از ظهر یکشنبه به خبرنگاران در اراک افزود: در این راستا با سرمایه گذاری 421 هزار و 59 میلیون ریال زمینه اشتغالزایی 752 نفر و ظرفیت فرآوری 540 هزار تن محصولات کشاورزی در بخشهای زراعی، باغی، دام و طیور و شیلات فراهم شده است.

وی گفت: در این مدت چهار طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی با سرمایه گذاری 26 هزار و 429 میلیون ریال، اشتغالزایی 52 نفر و ظرفیت فرآوری 85 هزار تن در بخش دام و طیور به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: همچنین 25 طرح با اعتبار 146 هزار و 200 میلیون ریال، اشتغالزایی 292 نفر و ظرفیت فرآوری 185 هزار تن در بخشهای زراعی، باغی و دام و طیور در حال احداث و تجهیز است.

وی گفت: در این مدت هشت طرح با 119 هزار و 114 میلیون ریال تسهیلات مصوب برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی شده است.