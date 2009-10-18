وزیر دفاع شهادت جمعی از مردم و فرماندهان ارشد سپاه را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی ، ضمن محکومیت شدید این حادثه تروریستی که ریشه در خارج از مرزها دارد، تاکید شده است؛ ضدانقلاب و تروریستهای خون آشام که با پشتوانه و حمایت برخی دولتها دست به چنین اقدامات وحشیانه‌ای می زنند یک بار دیگر چهره کریه و چرکین از عداوت و دشمنی با آرامش و امنیت و رفاه مردم مظلوم و محروم منطقه سیستان و بلوچستان را آشکار ساخت.

وزیر دفاع، هدف قرار دادن جلسه ‌ای را که بمنظور تقویت وحدت و ارتقاء امنیت و آرامش منطقه با حضور سران قبایل و طوایف سیستان و بلوچستان برگزار شده بود را نشان از هراس ضد انقلاب و حامیان آنان از وحدت و انسجام میان مردم بومی، مسئولان و نیروهای مسلح دانست.

در بخش دیگری از پیام سردار وحیدی آمده است، با این اقدام تروریستی نه تنها دشمنان به اهداف شوم خود نخواهند رسید، بلکه عزم مردم و مسئولان را برای شتاب بخشیدن به اقدامات امنیت ساز، آرامش ‌بخش و توسعه ‌آفرین جزم ‌تر خواهد کرد.

در بخش پایانی پیام وزیر دفاع نیز تصریح شده است، همانگونه که خون سرداران و امیران شهید نیروهای مسلح و مردم قهرمان و مقاوم ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس عزت و سربلندی ایران عزیز و نابودی متجاوزان را رقم زد، خون پاک این شهیدان والامقام نیز ناامنی، ترور و خشونت را در منطقه شرق کشور ریشه‌ کن خواهد کرد.