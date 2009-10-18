به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شورای صنفی که به دلیل سفر تعدادی از اعضای آن به فرانسه امروز برگزار شد، قرارداد نمایش فیلم سینمایی "شبانه" ثبت شد. این فیلم که در بیست و چهارمین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفته بود در گروه فیلم‌های فرهنگی روی پرده می‌رود.

هدیه تهرانی، حمیدرضا پگاه، ستاره اسکندری، کمند امیرسلیمانی، بهاره رهنما و... بازیگران اولین فیلم بنکدار و علی‌محمدی هستند. طرح اکران فیلم‌های فرهنگی (نگاهی دیگر) این هفته با نمایش فیلم "صداها"،"حیران"، "خانه روشن" و "استشهادی برای خدا" شروع می‌شود.

فیلم سینمایی "آقای هفت رنگ" به کارگردانی شهرام شاه‌حسینی از چهارشنبه 29 مهرماه جایگزین فیلم سینمایی "تردید" می‌شود. فیلم سینمایی "زندگی شیرین" به کارگردانی قدرت‌الله صلح میرزایی این روزها در گروه سینمایی آفریقا روی پرده رفته، پس از آن فیلم سینمایی "نیش و زنبور" در این گروه روی پرده می‌رود.