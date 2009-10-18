ترک اعتیاد در لرستان رشد دو برابری داشته است

به گزارش خبرنگارمهر در خرم آباد، سرهنگ حسین امینی ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی در محل استانداری لرستان با بیان اینکه متوسط رشد ترک اعتیاد در کشور 21 درصد است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد 17 هزار نفر معتاد در لرستان در حال بهبودی هستند.

وی با اشاره به علت، منشا و نوع ترک مواد مخدر در استان به بحث کاردرمانی در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: تاکنون بیش از 80 درصد از کسانی که در این فرایند قرار گرفته اند، درمان شده اند.

جشن بهبودی از اعتیاد در روستاهای لرستان

جانشین معاون و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان در زمینه بعد اجرایی طرح کار درمانی در روستاهایی که طرح جامع پیشگیری در آنها در حال انجام است، عنوان کرد: در چند روز آینده جشن بهبودی کامل بعضی از این روستاها را خواهیم داشت.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان لرستان نیز در ادامه این جلسه گفت: در حال حاضر تعداد 15 مرکز ترک اعتیاد، پنج کمپ و همچنین پنج تیم سیار در زمینه ترک اعتیاد در استان فعالیت دارند.

مرتضی رحیمی با اشاره به برگزاری کارگاه های پیشگیری از اعتیاد با هدف آگاه سازی خانواده های معتادین در استان، خاطرنشان کرد: بیش از 60 حلقه آموزشی و پنج هزار بروشور در مورد بحث پیشگیری از اعتیاد در میان مناطق حاشیه نشین لرستان توزیع شده است.

وی با اشاره به برنامه های این سازمان در شش ماه دوم سال گفت: برپایی نمایشگاه تخصصی پیشگیری از اعتیاد و برگزاری همایش در این زمینه از جمله برنامه های این سازمان است.