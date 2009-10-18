عدالت در خدمات سلامت باید تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی رضا مرندی به موضوع سنجش عدالت در شهر تهران اشاره کرد و گفت: در این خصوص باید عدالت به عنوان اولین دستور کار دولت‌های محلی و مسئولین کلانشهرها قرار بگیرد و فقرای شهری و حاشیه نشینها نیز از طریق مراقبت‌های اولیه سلامت هدف گیری شوند.

این نماینده مجلس افزود: آمیختن بیشتر سلامت در بین ساکنین غیر رسمی و محله های پایین شهر، تقویت محوریت عدالت در خدمات سلامت و پیگیری مقوله هایی نظیر "شهرسالم" به عنوان دستور کار ملی نیز از راهبردهای اصلی در تامین برابری در سلامت است.

مرندی تأکید بر مراقبتهای اولیه سلامت در محیطهای شهری، مراقبت از بیماریهای غیرواگیر، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و عدالت در سلامت را به عنوان چهار رکن سلامت در دوره جدید برشمرد.



در این نشست تخصصی بحثهایی مانند میزان عمر مردم در کشورهای مختلف جهان،‌ میزان امید به زندگی در کشورهای مختلف جهان، مقایسه فعالیتهای قشرهای کم درآمد و ثروتمند در سلامت کشورها، تاثیر تکنولوژی و تجهیزات پزشکی بر سلامت و تاثیر عوامل اجتماعی به عنوان عاملی مهم در سلامت شهری مورد بررسی قرار گرفت.