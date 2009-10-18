مخالفت مجلس با پیشنهاد کاهش درآمد دولت از اصلاح قیمت حامل های انرژی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد توکلی در نوبت عصر جلسه علنی روز یکشنبه و در ادامه بررسی ماده یک لایحه هدفمند کردن یارانه ها پیشنهادی مطرح کرد که مخالتف دولت، کمیسیون ویژه و نهایتا مجلس را به دنبال داشت.

توکلی پیشنهاد کرد تبصره 4 ماده یک به گونه ای اصلاح شود که بر اساس آن قیمت های سال پایه اجرای این قانون به گونه ای تعیین شود که برای مدت یک سال مبلغ 100 هزار میلیارد ریال درآمد حاصل شود.

این در حالی است که در تبصره 4 مصوب کمیسیون آمده است: قیمت های سال پایه اجرای این قانون به گونه ای تعیین خواهد شد که برای مدت یک سال حداقل مبلغ 100 هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ 200 هزار میلیارد ریال درآمد حاصل شود.

توکلی در توضیح این پیشنهاد اظهار داشت: در این لایحه شبهه افزایش نرخ تورم بسیار بالاست و در هوای گرگ و میش نمی توان دوید.

وی افزود: احتیاط کنید واز تورم بهراسید ، بهتر است سال اول احتیاط کنید و بازخوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اجرای این لایحه را ببینید و سپس برای سالهای بعد اقدام کنید.

توکلی تصریح کرد: در غیر این صورت اجرای این لایحه تبعاتی خواهد داشت و تنش اجتماعی به دنبال می آورد به گونه ای که مجلس هم از اجرای آن عقب نشینی می کند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس از نمایندگان خواست تا با این پیشنهاد موافقت کنند و مبلغ حداکثر 2000 هزار میلیارد ریال را حذف کنند.

اما مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس در مخالفت با پیشنهاد توکلی گفت: شکی در دلسوزی آقای توکلی ندارم اما ایشان این دیدگاهشان را در کمیسیون ویژه هم مطرح کردند اما کمیسیون موافق آن نبود.

وی افزود: زیرا نتیجه اش این است که هم چوب را می خوریم و هم پیاز را. هدفمند کردن یارانه ها اولین قدمش این است که به گونه ای باشد که معقول و مقبول باشد اگر شوک تورمی هم دارد نتیجه هم داشته باشد.

مصباحی مقدم تصریح کرد: ما شوک روانی خواهیم داشت اما باید آن را مدیریت کنیم که کمتر باشد.

وی گفت: خدا را شاهد می گیرم که کمیسیون ویژه حداکثر ملاحظه را برای ملایم کردن شیب در نظر داشت حتی در مذاکره رئیس جمهور و کمیسیون ویژه گفتند سقف را مد نظر قرار دهید اما قیمت ها را به عهده دولت بگذارید.

مصباحی مقدم خاطر نشان کرد: تبصره 4 به یک معنا حاصل تفاهم کمیسیون بادولت است و نگذارید دستخوش شود در غیر این صورت به تعبیری تمام لایحه را بی معنا می کند.

لاهوتی نماینده لنگرود با پیشنهاد توکلی موافق بود و طی سخنانی گفت: این مبلغ 200 هزار میلیارد ریال معادل بودجه عمرانی است و خیلی عدد بزرگی است این رقم باید به گونه ای باشد که تامین شود حال از کجا باید تامین شود آیا ازجیب مردم باید تامین شود به جیب مردم سوراخ شده است بنابراین به پیشنهاد آقای توکلی رای مثبت دهید.

روح الله حسینیان نماینده تهران در تذکری اظهار داشت: آقای توکلی باید امانتداری می کرد و نظر مرکز پژوهش ها را که علمای اقتصاد رد کردند بیان می کرد.

در ادامه جمشید انصاری عضو دیگر کمیسیون ویژه مجلس در تذکری گفت: آقای مصباحی مقدم یادداشتی در صحن توزیع کردند که نوشته است:" به استحضار می رساند تبصره 4 حاصل تفاهم کمیسیون ویژه با رئیس جمهور است."

وی افزود: در حالی که آنچه در کمیسیون ویژه به عنوان درخواست دولت و تفاهم مطرح شد حذف جدول قیمت گذاری و جایگزینی آن با قیمت سال پایه با اختیار دولت بود. اما آنچه امروز مطرح شده اصلا جزء بحث های دولت و کمیسیون ویژه نبود تبصره 4 صرفا پیشنهادی بود که به تصویب رسید انتظار داشتیم آقای مصباحی مقدم بحث را کامل می کردند.

پس از سخنان انصاری، توکلی در واکنش به سخنان حسینیان گفت: آقای حسینیان من را به صورت غیر مستقیم به بی عدالتی متهم کردند در حالی که در مرکز پژوهش ها 5-6 استاد از دانشگاه های کشور دعوت شدند که به مدل مطرح شده انتقاد داشتند و گفتند مدل مرکز پژوهش ها چیست و گفتم مدلی نداریم گفتند چه باید کرد گفتم در فضای تاریک نمی دوند.

پس از تذکر توکلی نوبت به شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد رسید که مخالفت خود با این پیشنهاد را بیان کند.

وی گفت: این پیشنهاد به معنای بی خاصیت کردن لایحه و حاصل زحمات است.

حسینی تصریح کرد: دغدغه در خصوص تورم بارها و بارها در همین صحن مقدس اعلام شده است عامل اصلی تورم نقدینگی است لذا اتفاقا اجرای درست این طرح تورم زدایی می کند نه ایجاد تورم.

وی گفت: ما قوی ترین کار کارشناسی را انجام دادیم نقدها در مرکز پژوهش ها به مدل ما نبود تمام آنچه را استناد کردند مشابه این مدل بود نقد خاصی روی مدل ما نبود نقدها روی مدل اقتصاد سنجی بود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: شاه بیت طرح هدفمند کردن یارانه ها اصلاح قیمت و بازتوزیع آن است اصلاح قیمت باید اثر بخش باشد وگرنه اگر اصلاح بیهوده انجام دهیم انگار کاری انجام نداده ایم.

کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون ویژه نیز با پیشنهاد توکلی مخالفت کرد.

در نهایت پیشنهاد توکلی به رای گذاشته شد اما مجلس با 93 رای موافق ، 120 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 231 نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کرد.