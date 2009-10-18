به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن، محمد مسعود سمیعی نژاد افزود: همه متخصصان امر می دانند که بین ظرفیت سازی و تولید هر محصول تفاوت وجود دارد. از این رو، وقتی برای فولاد ظرفیت سازی می شود برای آنکه این ظرفیت به تولید برسد بین 3 تا 5 سال زمان لازم است و این زمان برای محصولی مانند سیمان نیز بین 5 / 1 تا 2 سال است.

سمیعی نژاد تاکید کرد: در پایان سال گذشته ظرفیت تولید فولاد در بخش دولتی به بیش از 15میلیون تن و در بخش خصوصی به بیش از 5 / 1 میلیون تن رسید که مجموع آن بالغ به حدود 17 میلیون تن بود.

وی تصریح کرد: براساس همه آمارهایی که تاکنون اعلام شده است، در صنعت سیمان کشور نیز ظرفیت تولید در سال گذشته به 64 میلیون تن و در سال جاری به 5 / 65 میلیون تن رسید و تا پایان امسال این میزان تقریبا به 74 میلیون تن خواهد رسید.

معاون وزیر صنایع و معادن گفت: سال گذشته دقیقا 10 میلیون و 900 هزار تن تولید فولاد خام توسط بخش خصوصی و دولتی تولید شد و تولید سیمان نیز بالغ بر 5 / 44 میلیون تن بود و امسال نیز برنامه تولید فولاد کشور رسیدن به تولید 13 میلیون تن و در سیمان نیز رسیدن به تولید 55 میلیون تن است.

وی یادآور شد: خوشبختانه روند رو به رشد تولید که توسط سازمانها ثبت می شود این ارقام را تایید می کنند و بیانگر آن هستند که در بدترین شرایط بحران اقتصاد جهانی و تحریمهای صورت گرفته علیه کشورمان، صنعت فولاد و سیمان کشور بومی سازی شده است و این از افتخارات صنعت ماست.

وی با اشاره به افزایش میزان ظرفیت آلومینیوم کشور گفت: ظرفیت تولید آلومینیوم در کشور سال گذشته به 457 هزار تن رسید که از این میزان، برنامه تولید در سال گذشته رسیدن به تولید 250 هزار تن بود و امسال نیز برنامه تولید این محصول بالغ بر 300 هزار تن می باشد و برنامه ریزی شده است که سال بعد میزان تولید این محصول به 457 هزار تن برسد.

سمیعی نژاد اظهار داشت: درخصوص مس نیز سال گذشته ظرفیت تولید این محصول به بالغ بر 255 هزار تن رسید که از این میزان، 210 هزار تن را امسال در برنامه تولید قرار داده ایم.

وی افزود: خوشبختانه با توجه به اینکه همه کشورهای صنعتی، تولیدات خود را در زمینه های فولاد، مس، آلومینیوم و سیمان کاهش داده اند، ایران با توجه به ظرفیت سازیهای صورت گرفته موفق شد در 9 ماهه میلادی امسال تقریبا بعد از چین رتبه دوم را در خصوص رشد تولید فولاد کسب کند.

سمیعی نژاد تصریح کرد: با توجه به بحرانهای جهانی، میزان تولید فولاد کشورهای جهان 20 درصد کاهش یافته و این درحالی است که ایران رشد 12 درصدی را در تولید این محصول شاهد بوده است که این رشد تولید با ظرفیت سازی صورت گرفته در فولاد مرتبط بوده است.

وی گفت: در زمینه تولید سیمان نیز کشورمان موفق شد از رتبه 18 جهان به رتبه 11 تولید جهان دست یابد و در حوزه آلومینیوم نیز رتبه جهانی را چند درجه کاهش دادیم.

وی تاکید کرد: مرجع اصلی ارائه آمار در زمینه‌های یادشده وزارت صنایع و معادن می باشد و این آمار نیز براساس پروانه های بهره برداری صادره و میزان تولیدی است که توسط سازمانهای مختلف ثبت، جمع آوری و ارائه می شود.

معاون وزیر صنایع و صنایع افزود: وزارت صنایع و معادن بارها بطور مکتوب به سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع، میزان ظرفیت سازی و میزان تولید محصولات را ارائه کرده است و اگر در این زمینه تردیدی وجود دارد وزارت صنایع و معادن آمادگی دارد برای بازدید کارشناسان سازمان بازرسی از واحدهای صنعتی و تولیدی برنامه ریزی کند و از سازمان بازرسی کل کشور نیز می خواهیم منابع و کارشناسانی را که آمار مغشوش به آن سازمان ارائه کرده‌اند، مورد بازخواست قرار دهند.