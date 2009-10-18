تامین نشدن زمین و اعتبار احداث واحدهای بین راهی را کند کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، رحمت الله عباس نژاد بعد از ظهر یکشنبه در کار گروه گردشگری در استانداری اظهار داشت: نظارت و اجرای احداث مجموعه های خدمات رفاهی بین راهی توسط حمل و نقل و پایانه ها از عوامل عدم پیشرفت فیزیکی مطلوب است.

وی با اشاره به اینکه مجوز ساخت 22 مجموعه خدماتی رفاهی توسط سازمان حمل و نقل و پایانه ها صادر شده است، تصریح کرد: عدم تخصیص اعتبارات از سوی پایانه ها عملیات اجرایی این مجموعه ها را دچار مشکل نمود و از پیشرفت فیزیکی مطلوبی بر خوردار نیستند.

عباس نژاد از ساخت 12 مجموعه خدماتی توسط توسعه گردشگری استان خبر داد و یادآور شد: عدم تامین زمین مورد نیاز موجب اجرا نشدن این مصوبه شده است.

وی ابا اعلام اینکه مسئول تامین زمین استانداری و راه و ترابری هستند، خاطرنشان کرد: چالوس، بابل، آمل، گلوگاه، قائمشهر، نور، گدوک، شیرگاه و بابلسر از جمله شهرهایی هستند که این طرحها باید در آن اجرا شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران با بیان اینکه تاکنون چهار مجموعه خدماتی در استان به بهره برداری رسیده است، اظهار داشت: 50 سرویس بهداشتی بین راهی در مازندران مصوبه دولت توسط سازمان گردشگری احداث شده است.

وی اعتبار طرحهای بهداشتی را 200 میلیون تومان اعلام کرد و گفت:‌ احداث 30 سرویس بهداشتی بین راهی توسط شرکت توسعه گردشگری 20 تا 50 در صد پیشرفت فیزیکی دارد.