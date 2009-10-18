  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۰۹

عباس نژاد:

تامین نشدن زمین و اعتبار احداث واحدهای بین راهی را کند کرد

تامین نشدن زمین و اعتبار احداث واحدهای بین راهی را کند کرد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: احداث 30 مجموعه خدمات رفاهی بین راهی مستلزم تامین زمین و اعتبار است.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، رحمت الله عباس نژاد بعد از ظهر یکشنبه در کار گروه گردشگری در استانداری اظهار داشت: نظارت و اجرای احداث مجموعه های خدمات رفاهی بین راهی توسط  حمل و نقل و پایانه ها از عوامل عدم پیشرفت فیزیکی مطلوب است.

 وی با اشاره به اینکه  مجوز ساخت 22 مجموعه خدماتی رفاهی توسط سازمان حمل و نقل و پایانه ها صادر شده است، تصریح کرد: عدم تخصیص اعتبارات از سوی پایانه ها  عملیات اجرایی این مجموعه ها را دچار مشکل نمود و از پیشرفت فیزیکی مطلوبی بر خوردار نیستند.

عباس نژاد از ساخت 12 مجموعه خدماتی توسط توسعه گردشگری استان خبر داد و یادآور شد: عدم تامین زمین مورد نیاز موجب اجرا نشدن این مصوبه شده است.

وی ابا اعلام اینکه مسئول تامین زمین استانداری و راه و ترابری هستند، خاطرنشان کرد: چالوس، بابل، آمل، گلوگاه، قائمشهر، نور، گدوک، شیرگاه و بابلسر از جمله شهرهایی هستند که این طرحها باید در آن اجرا شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران با بیان اینکه تاکنون چهار مجموعه خدماتی در استان به بهره برداری رسیده است، اظهار داشت: 50 سرویس بهداشتی بین راهی در مازندران مصوبه دولت توسط سازمان گردشگری احداث شده است.

وی اعتبار طرحهای بهداشتی را 200 میلیون تومان اعلام کرد و گفت:‌ احداث 30 سرویس بهداشتی بین راهی توسط شرکت توسعه گردشگری 20 تا 50 در صد پیشرفت فیزیکی دارد.

کد مطلب 966596

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها