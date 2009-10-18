به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه که ساعت 11 تا 15 از دوم تا ششم آبانماه در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز برگزار میشود و غریبپور در این کارگاه به آموزش متدهای جدید کارگردانی در زمینه تئاتر عروسکی میپردازد. این سومین کارگاه آموزشی است که توسط دبیرخانه جشنواره تئاتر عروسکی برگزار میشود.
پیش از این کارگاه ساخت عروسک محمد اعلمی و تئاتر عروسکی جواد ذوالفقاری نیز طی هفتههای گذشته برگزار شد. یازدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی دانشجویان ایران از هفتم تا چهاردهم آذرماه در تهران برگزار میشود.
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