  1. هنر
  2. تئاتر
۲۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۵

غریب‌پور کارگاه آموزشی کارگردانی عروسکی برگزار می‌کند

غریب‌پور کارگاه آموزشی کارگردانی عروسکی برگزار می‌کند

دبیرخانه یازدهمین جشنواره تئاتر عروسکی را با حضور بهروز غریب‌پور از دوم تا ششم آبان‌ماه در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه که ساعت 11 تا 15 از دوم تا ششم آبان‌ماه در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز برگزار می‌شود و غریب‌پور در این کارگاه به آموزش متدهای جدید کارگردانی در زمینه تئاتر عروسکی می‌پردازد. این سومین کارگاه آموزشی است که توسط دبیرخانه جشنواره تئاتر عروسکی برگزار می‌شود.

پیش از این کارگاه ساخت عروسک محمد اعلمی و تئاتر عروسکی جواد ذوالفقاری نیز طی هفته‌های گذشته برگزار شد. یازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی دانشجویان ایران از هفتم تا چهاردهم آذرماه در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 966598

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها