سومین المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک در تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک (IOAA) مسابقه ای بین المللی در نجوم و اختر فیزیک است که در بین دانش آموزان دبیرستانی برگزار می شود. امسال سومین دوره المپیاد نجوم و اخترفیزیک بر اساس سبک نوین است. این دوره در روزهای 17 تا 26 اکتبر سال 2009 در تهران در دو بخش تئوری و رصد برگزار می شود.

در این دوره از المپیاد کشورهای روسیه سفید، اندونزی، لهستان، بنگلادش، یونان، برزیل، لیتوانی، تایلند، سریلانکا، کره جنوبی، هند، کامبوج، اسلواکی، بولیوی، صربستان، رومانی، قزاقستان، چین، اکراین و ایران شرکت دارند.

مسابقه المپیاد نجوم و اختر فیزیک شامل سه امتحان است که امتحان اول به صورت تئوری و به شکل کتبی با پاسخگویی به 15 سوال کوتاه و 3 مسئله تشریحی در قالب موضوعاتی چون مکانیک سماوی، نجوم کروی و اخترفیزیک برگزار می شود و 60 درصد نمره کل را شامل می شود.

امتحان دوم به صورت کتبی بوده و موضوع آن تحلیل داده های نجومی است. در این آزمون داده های نجومی که از رصدهای واقعی بدست آمده در اختیار دانش آموزان شرکت کننده هر تیم قرار می گیرد تا آنها را تحلیل و در مورد نتیجه آن بحث کنند. امتحان تحلیل داده ها 30 درصد نمره را دارد.

امتحان سوم، امتحان رصد است. در این بخش همه دانش آموزان با استفاده از تلسکوپ و دوربین سی سی دی (CCD) آسمان را رصد می کنند و به سئوالاتی که در این زمینه پرسیده می شود، پاسخ می دهند. امتحان رصد معمولاً 10 درصد نمره نهایی را به خود اختصاص می دهد.

اولین المپیاد با عنوان نجوم در سال 1996 با حضور دو کشور روسیه و سوئد برگزار شده است. ایران در دوره دوازدهم 3 مدال طلا و 5 مدال نقره مقام اول جهان را در رده سنی 17 سال کسب کرد. در اولین دوره جدید نیز ایران یک مدال طلا و چهار مدال برنز کسب کرد.