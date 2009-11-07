10 هزار روحانی برای 150 هزار مدرسه!/ ارائه راهکار برای آموزش غیرحضوری

معاون دفتر همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این دوره آموزشی با هدف افزایش کیفیت بخشی آموزشی و همچنین کاهش هزینه های مرتبط با برگزاری کلاسهای حضوری با همکاری رادیو معارف و سازمانهای آموزش و پرورش سراسر کشور براساس ضوابط آموزش ضمن خدمت تشکیل می شود.

حجت الاسلام احمدی افزود: اگر برای تمامی فعالیتهای آموزشی و فرهنگی مدارس مانند آموزش قرآن و دینی، برگزاری نماز جماعت، هیئت های دانش آموزی، سفرهای عمره و پاسخ به سئوالات تنها یک روحانی در نظر گرفته شود باید 150 هزار روحانی به مدارس اعزام شوند و این در حالی است که مجموع روحانیون سراسر کشور حداکثر 70 هزار نفر است. این تعداد در حالی است که تعداد زیادی ازاین روحانیون فعالیتهای آموزشی و تبلیغی در حوزه، دانشگاه و دیگر مراکز انجام می دهند و در بهترین پیش بینی حداقل 10 هزار روحانی برای فعالیت در مدارس موجود است.

وی افزود: اگرچه باید برای رفع این نیاز در حوزه علمیه برنامه ریزی جدی و بلند مدت انجام شود ولی دفتر همکاری های حوزه و آموزش و پرورش در برنامه کوتاه مدت خود، دوره آموزش ضمن خدمت برای فرهنگیان برگزار می کند که با امضای تفاهم نامه دفتر همکاریها با رادیو معارف، امکان برگزاری دوره غیرحضوری فرهنگیان سراسر کشور براساس کد مخصوص آموزشی فراهم شده است.