برخورد شدید سعودی ها با زائرین حمل کننده مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حبیب الله ساداتی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته حج با اشاره به اینکه دولت عربستان برخورد بسیار شدیدی با زائرین متخلف دارد، اظهار داشت: تعدادی از مازندرانی ها در حج سال گذشته به علت به همراه داشتن مواد مخدر مدتی را در زندان سپری کردند.

وی بدون اعلام میزان مواد مخدر کشف شده از زائرین مازندرانی و تعداد افراد بازداشت شده تصریح کرد: این افراد از دو الی چهار ماه در زندان های عربستان با بدترین وضعیت بهداشتی و رفاهی نگهداری می شوند.

ساداتی افزود: طبق دستور دادستان کل کشور هر زائر ایرانی که در فرودگاه از آنان مواد مخدر کشف شود به مجاز به خروج از کشور نخواهد شد.

وی با بیان اینکه حمل مواد مخدر از سوی زائرین تبدیل به یک معضل شده است، خاطرنشان کرد:‌ وجود چنین افرادی در کشورهای خارجی به خصوص در اعمال حج موجب خدشه دار چهره ایران می شود.

مدیرکل حج و زیارت مازندران در بخش دیگری از سخنانش به اعزام دو هزار و 800 مازندرانی به حج تمتع اشاره کرد و اظهار داشت: این میزان در سال گذشته پنج هزار و 100 نفر بوده است.

وی شیوع بیماری آنفولانزای نوع A را دلیل کاهش اعزام زائرین اعلام کرد و یادآور شد: افراد بالای 65 سال، بیماران خاص و کودکان زیر 12 سال به صورت اجباری از اعزام به سفر حج تمتع منع شدند.

ساداتی با اعلام اینکه 30 درصد ثبت زائرین از طریق اینترنت ثبت نام کرده اند، تصریح کرد: در حال حاضر 120 هزار مازندرانی در انتظار حج تمتع به ثمر می برند که تا پایان سال 86 ثبت نام کرده اند.

به گفته وی، تا اطلاع ثانوی ثبت نام مجدد حج تمتع صورت نخواهد گرفت.