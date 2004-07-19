  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ تیر ۱۳۸۳، ۱۷:۴۷

گزارش هاي خبرنگار اعزامي "مهر" از رقابتهاي جام ملتهاي آسيا - چين (104)

تركيب تيم ملي ايران در بازي با تايلند مشخص شد

تيم ملي فوتبال كشورمان ساعت 17 فردا به وقت تهران اولين ديدار خود در چارچوب رقابتهاي سيزدهمين دوره جام ملتهاي آسيا را برابر تيم فوتبال تايلند برگزار خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" به چين ، پس ازآخرين تمرين تيم ملي فوتبال كشورمان كه لحظاتي پيش در ورزشگاه المپيك شهرچونگ چينگ به پايان رسيد ، تركيب تيم ملي براي ديدارفردا مقابل تايلند مشخص شد.
براساس اين گزارش ، تيم ملي كشورمان درديدار فردا با ابراهيم ميرزاپور ، رحمان رضايي ، محمد نصرتي ، علي بداوي ، حسين كعبي ، يحيي گل محمدي ، جواد نكونام ، مهدي مهدوي كيا ، علي كريمي ، آرش برهاني و علي دايي به مصاف تيم ملي فوتبال تايلند خواهد رفت.

عكس ازآخرين تمرين تيم ملي قبل ازبازي باتايلند در ورزشگاه چونگ چينگ 

درديگرديدار گروه چهارم رقابتهاي فوتبال جام ملتهاي آسيا فردا تيم هاي ژاپن و عمان قبل از ديدارتيم ملي فوتبال كشورمان به ميدان خواهند رفت.

کد مطلب 96662

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها