تركيب تيم ملي ايران در بازي با تايلند مشخص شد

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" به چين ، پس ازآخرين تمرين تيم ملي فوتبال كشورمان كه لحظاتي پيش در ورزشگاه المپيك شهرچونگ چينگ به پايان رسيد ، تركيب تيم ملي براي ديدارفردا مقابل تايلند مشخص شد.
براساس اين گزارش ، تيم ملي كشورمان درديدار فردا با ابراهيم ميرزاپور ، رحمان رضايي ، محمد نصرتي ، علي بداوي ، حسين كعبي ، يحيي گل محمدي ، جواد نكونام ، مهدي مهدوي كيا ، علي كريمي ، آرش برهاني و علي دايي به مصاف تيم ملي فوتبال تايلند خواهد رفت.
عكس ازآخرين تمرين تيم ملي قبل ازبازي باتايلند در ورزشگاه چونگ چينگ
درديگرديدار گروه چهارم رقابتهاي فوتبال جام ملتهاي آسيا فردا تيم هاي ژاپن و عمان قبل از ديدارتيم ملي فوتبال كشورمان به ميدان خواهند رفت.
نظر شما