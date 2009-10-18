ششمین پایگاه ثابت امداد و نجات جاده ای گیلان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگارمهر در رشت، ششمین پایگاه امداد و نجات جاده ای جمعیت هلال احمر استان گیلان در گردنه حیران آستارا در منطقه صیادلر و در زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع و 230 متر زیربنا و با اعتباری افزون 11 میلیارد و 500 میلیون ریال به بهره برداری رسید.این پایگاه در یک طبقه شامل اتاق درمان اضطراری، اتاق استراحت امدادگران، انبار، نمازخانه است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گیلان در مراسم افتتاح پایگاه امداد و نجات جاده ای آستارا با اشاره به اهمیت پایگاه امداد و نجات جاده ای در امر امداد رسانی و تاثیر آن در کاهش تلفات و خسارات ناشی از حوادث جاده ای گفت: تسریع در امر امداد رسانی و افزایش امنیت خاطر برای مسافران و همشهریان از مهمترین اهدافی است که با افتتاح پایگاههای امدادی در استان محقق می شود.

جمشید محمدی افزود: با افزایش توانمندیها و تجهیزات امداد و نجات و بکارگیری مناسب امکانات و نیروها باید به هدف مهم جمعیت هلال احمر که اطمینان و آرامش خاطر مردم است دست یافت.

وی ادامه داد: جمعیت هلال احمر استان تلاش دارد تا با گسترش امکانات و تجهیزات بتواند پاسخگویی مناسب در حوادث و بلایا داشته و به عنوان یک بازوی توانمند در کنار مسئولان اجرایی و دولت خدمتگزار باشد.