بافتهای فرسوده گسترده معضل 30 شهر آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بافتهای فرسوده استان علاوه بر دارا بودن مشکل شهرسازی دچار معضلات اساسی در حوزه‌های دیگر هستند که تبدیل شدن برخی بناهای نیمه تخریب شده به محل انباشت زباله، گردهمایی معتادان، مشکلات فرهنگی، بهداشتی و اجتماعی برای ساکنان و اصناف این محله ها گوشه هایی از این چالش هاست.

متاسفانه عمده اصناف، مراکز ارائه خدمات پزشکی و خرید شهرهای استان در محدوده بافت فرسوده ایجاد شده اند که وجود ترافیک مهمترین مشکلی است که مردم این مناطق با آن دست به گریبانند.

عدم امکان ارائه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی و اورژانس پزشکی نیز در برخی کوچه های باریک واقع در این بافتها از دیگر مشکلاتی است که ظاهرا تا زمانیکه بافت موجود تخریب و براساس اصول شهرسازی بازسازی نشوند از بین نخواهند رفت.

احیای بافت های فرسوده آذربایجان غربی نیازمند سرمایه گذاری کلان است

عضو سازمان نظام مهندسی آذربایجان غربی در خصوص وضعیت بافت های فرسوده استان در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اشاره به اینکه احیای بافت فرسوده اصولا پروژه جدید طریق وزارت مسکن و شهرسازی است که با استفاده از کمکهای مالی و اعتباری بانک جهانی برای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده کشورهای در حال توسعه انجام می شود.

سید فتح الله فواد مرعشی با بیان اینکه متاسفانه تاکنون در کشور در جهت شناسایی بافت فرسوده شهری اقدامات اساسی صورت نگرفته است، افزود: در قالب این طرح شناسایی بافتهای فرسوده مهندسان مشاور با مطالعه بافت فرسوده مورد نظر در دو زمینه اصلی، خصوصیات و ویژگیهای معماری و شهرسازی، کاربری زمین و شناخت اجتماعی و اقتصادی مردمی که در این حوزه زندگی می کنند با شناخت همه جانبه اقدام به ارائه طرحهای نوسازی و بازسازی بافت به شهرداریها می کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون تنها احیای مناسب بافت فرسوده شهری در مراغه توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرایی شده است، بیان داشت: بافتهای فرسوده این منطقه نیز توسط بخش خصوصی و از سوی یک سرمایه گذار کلان احیا شده است.

این مهندس شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده آذربایجان غربی باید سرمایه گذاری کلان انجام شود، اظهار داشت: متاسفانه تا کنون هیچ سرمایه گذاری اقدام به خرید و اجرای طرح مورد نظر دولت در بافتهای فرسوده استان نکرده است.

مرعشی با اشاره به اینکه سودآورتر از ساخت مسکن در هیچ کشوری وجود ندارد، خاطر نشان کرد: نبود امنیت در سرمایه گذاری، نوسان قیمت و کمبود مصالح ساختمانی و گران بودن مصالح زیر بنایی ساختمان از اهم دلایل عدم سرمایه گذاری کلان در بافتهای فرسوده شهری استان است.

وی با تاکید بر اینکه مشارکت مردمی در نوسازی محله ها و بافت فرسوده از طریق معرفی مردم به بانکها برای اخذ تسهیلات سیاست اصلی دولت برای نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه تا کنون اقدام چشمگیری در این راستا انجام نشده است.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی آذربایجان غربی در ادامه با انتقاد از سیاست دولت در خصوص اعطای تسهیلات ساخت مسکن، گفت: با امید مشارکت مردم در احیا بافت های فرسوده نمی توان در توسعه شهرهای کشور گام برداشت در این راستا باید دیدگاه دولت تغییر یابد.

مرعشی خواستار فاز بندی طرحهای بافت فرسوده و اعطای تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران شد.

احیای بافت فسوده میانی شهر ارومیه متولی ندارد

مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری ارومیه نیز به خبرنگار مهر گفت: کل مساحت بافت فرسوده واقع در حوزه استحفاظی شهر ارومیه یک هزار و 400 هکتار است که از این میزان 417 هکتار شامل بافت مرکزی و مابقی بافت فرسوده میانی و حاشیه ای است.

امیر ابراهیمی افزود: متولی نوسازی و بهسازی بافتهای تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بافتهای مرکزی سازمان مسکن و شهرسازی است ولی متاسفانه در حال حاضر ساماندهی به وضعیت بافت های فرسوده میانی ارومیه متولی ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر سازمان مسکن و شهرسازی استان اقدام به انجام مطالعات راهبردی با عنوان طرح توانمند سازی بافت حاشیه ای شهر ارومیه در دست انجام است.

ابراهیمی با بیان اینکه در حدود 900 هکتار از کل بافت فرسوده ارومیه مربوط به بافتهای حاشیه نشین و میانی است، بیان داشت: این بافتها شامل روستاها و مناطق حاشیه شهرها با قدمتی بیش از 30 سال هستند که علاوه بر فرسوده بودن نارکارآمد نیز هستند.

وی توسعه بی رویه و غیر اصولی شهر ارومیه را مهمترین عامل افزایش بافت فرسوده در مناطق حاشیه نشین شهر و متصل شدن روستاها به شهر دانست.

نابسامانی نمای ظاهری خیابان تاریخی امام ارومیه قابل قبول نیست

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری ارومیه در ادامه از نابسامانی در اجرای ضوابط و مقررات نماسازی خیابان تاریخی امام ارومیه انتقاد کرد و اظهار داشت: در این راستا سازمان نوسازی و زیباسازی شهرداری ارومیه مطالعات اجرای طرح بدنه سازی خیابان امام به عنوان مهمترین خیابان شهر در دست اجرا دارد.

ابراهیمی با بیان اینکه مشکلات حقوقی مهمترین عامل بروز این نابسامانی در محدوده خیابان امام است، اظهار داشت: متاسفانه صاحبان عرصه و اعیان و صاحبان سرقفلی مغازه ها هماهنگی لازم برای بهسازی و نوسازی این خیابان تاریخی ندارند.

وی پیاده رو سازی، کف سازی و ساماندهی جویهای آب خیابان امام را از جمله برنامه های شهرداری برای ساماندهی بافت این خیابان عنوان و خاطر نشان کرد: عملیات پیاده رو سازی توسط معاونت شهرسازی شهرداری آغاز شده است.

ابراهیمی با اشاره به اینکه 310هکتار بافت فرسوده مرکزی شهر ارومیه تاریخی است، افزود: در راستای احیای بافت فرسوده در خیابان امام آثار تاریخی که قابلیت احیا دارند بر اساس ضوابط خاصی بهسازی خواهند شد.

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری ارومیه خاطر نشان کرد: همچنین برای تقاطع خیابانهای عطایی و امام تا میدان ولایت فقیه به دلیل اینکه هر دو طرف خیابان دارای عناصر با ارزش تاریخی دوران پهلوی اول است طرح مطالعاتی جداگانه اجرا می شود.

ابراهیمی گفت: در سطح شهرارومیه بنای تاریخی کمی وجود دارد ولی با این حال تک بناها و گذرهای تاریخی در حال شناسایی است و طرح ارتقا و ساماندهی بافت آنها از سوی سازمان ارائه خواهد شد تا به چرخه خدمات شهری بپیوندند.

این اظهارات در حالی در خصوص بافت های فرسوده مطرح است که آمار متناقصی از میزان بافت فرسوده از سوی مسئولان مطرح می شود.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی محدوده بافت فرسوده شهر ارومیه را 417 هکتار اعلام کرده است ولی مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری ارومیه محدوده بافت مرکزی موجود را یک هزار و 400 هکتار عنوان می کند.

طرح احیای بافتهای فرسوده سه شهر آذربایجان غربی به تصویب رسید

رئیس سازمان مسکن و شهر سازی آذربایجان غربی نیز با اشاره به تصویب اجرای طرح احیای بافتهای فرسوده شهرهای ارومیه، خوی و مهاباد در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: شناسایی، تدوین و اجرای طرح های نوسازی و بهسازی بافت ها بر عهده سازمان مسکن و شهرسازی است که در این راستا تا کنون از 38 شهر استان، محدوده بافت فرسوده 31 شهر مشخص و در حال تدوین طرح بهسازی است.

علی خان محمدی تخفیف یک طبقه در مقدار تراکم، تخفیف 50 درصدی اخذ پروانه و ارائه تسهیلات بانکی با سود پنج درصد را از جمله خدمات ارائه شده توسط دولت به افراد و اشخاص حقیقی عنوان کرد.

وی علت عدم اقدام عملی چشمگیر برای احیای این بافت های فرسوده را عدم همکاری مردم اعلام کرد و بیان داشت: مردم باید برای اخذ اجازه نوسازی اقدام کنند تا نهادهای متولی نسبت به ارائه طرحها براساس طرح تفصیلی و تسهیلات لازم اقدامات لازم را ارائه کنند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی در ادامه از ورود سرمایه گذاری کلان بخش خصوصی برای احیای این بافت استقبال کرد و افزود: درصورت دریافت هر گونه درخواست آماده حمایت از آنها هستیم.

با بررسیهای و مطالعات مهندسان دو هزار و 843 هکتار بافت فرسوده در آذربایجان غربی وجود دارد که 12 درصد کل مساحت شهری استان را شامل می شود.

متاسفانه مردم شهر ارومیه بر عکس مرکز استان همجوار خود یعنی شهر تبریز با وجود برخی تفاوتهایی که در وضعیت اقتصادی و اجتماعی این دو شهر وجود دارد، شاهد توسعه بی رویه به جای آپارتمان سازی و احیای بافت فرسوده مرکزی شهر هستند که در این راستا مسئولان شهرسازی و مدیریت شهری باید برنامه ریزیهای لازم برای بهینه‌ سازی استفاده از زمین و توسعه درون شهری و ارتقای سطح دسترسی ساکنان بافت‌های قدیمی و فرسوده شهری به خدمات شهری و اجتماعی را انجام دهند.

در صورت اصلاح وضعیت و بازگرداندن مجدد بافت های فرسوده به حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی شهرو قراردادن آنها در کانون توجه مدیران و مسئولان شهری گامی در جهت بهبود وضعیت ساکنان این بافت ها برداشته خواهد شد.