آمادگی پاکستان برای همکاری با ایران در سرکوب تروریستهای فعال در مرزها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سفارت پاکستان در تهران، "عبدالبسیط" سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه ای، حمله تروریستی در استان سیستان و بلوچستان ایران را محکوم کرد.



در این بیانیه که نسخه ای از آن توسط سفارت پاکستان در تهران برای مهر نمابر شد، آمده است : ایران و پاکستان دارای روابط بسیار نزدیک و برادرانه با یکدیگر بوده و اسلام آباد وقوع این حادثه تاسف بار در ایران را به شدت محکوم می کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان همچنین با تاکید بر همکاریهای مشترک این کشور با ایران در زمینه مبارزه با تروریسم درباره تلاشهایی که در راستای تضعیف روابط دوستانه این دو کشور انجام می شود، هشدار داد.

وی در پایان از آمادگی اسلام آباد برای همکاری با تهران در مقابله و برخورد با عوامل تروریست فعال در مرزهای مشترک دو کشور خبر داد.

گفتنی است در حادثه تروریستی که حدود ساعت 8 صبح امروز در محل برگزاری پنجمین نشست سران قبایل و طوایف درمنطقه پیشین بلوچستان روی داد یکی از مزدوران استکبار جهانی با انفجار مواد منفجره همراه خود، سبب به شهادت رسیدن دو نفر از فرماندهان سپاه شد.

در این حادثه علاوه بر سردار سرتیپ پاسدار "نور علی شوشتری" و سردار سرتیپ پاسدار "محمدزاده"، "مرادی" فرمانده سپاه ایرانشهر و سردار "علی علویان" فرمانده تیپ پیاده صاحب الزمان سپاه ثارالله نیز به شهادت رسیدند.