سه روز عزای عمومی در سیستان و بلوچستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، در بیانیه مشترک آیت الله عباسعلی سلیمانی و علی محمد آزاد که نسخه ای از آن برای مهر ارسال شده، ‌آمده است: پیروزی‌های پیاپی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی، ضعف و استیصال استکبار جهانی و ایادی مزدورش را به دنبال داشته است که تبلور این امر در آخرین جنایت عناصر خود فروخته به دنبال اثر بخشی برگزاری گردهمایی سران و طوایف در اقصی نقاط استان، صبح امروز توسط دشمنان کوردل که چشم دیدن وحدت عملی میان مسئولان و مردم‌نداشته و بیم آن را داشتند تا با نزدیک شدن اقوام مختلف و منسجم شدن اقشار مردم جایی برای یاوه‌گویی‌های آنان باقی نماند به وقوع پیوست.

در ادامه آمده است: با انجام عملیات تروریستی در گردهمایی‌پیشین که به منظور هم‌اندیشی سران و طوایف و فراهم کردن زمینه مشارکت مردم غیور بلوچ در امر امنیت استان تشکیل شده بود، کوردلان ضمن انتقام گرفتن از تعامل و همکاری مردم و با نظام، باعث شهید و مجروح شدن جمعی از نیکترین مردان این خطه که قلبشان برای عزت اسلام و ایران می تپید، شدند.

در ادامه این بیانیه خاطر نشان شده است: در این حرکت مذبوحانه، سردار شوشتری جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه و فرمانده قرارگاه قدس، سردار محمدزاده فرمانده سپاه سلمان استان و تعدادی از همرزمان و نیز جمعی ازبزرگان طوایف خونشان در هم آمیخته و به شهادت رسیدند و تعداد 28 نفر نیز مجروح شدند.

این بیانیه می افزاید: یقیناً خون شهدای مظلوم شیعه و سنی باعث پربار شدن درخت انقلاب و رسوایی بیش از پیش دشمنان قسم‌خورده این ملت شهیدپرور خواهد شد.

در بیانیه مشترک نماینده ولی فقیه در استان و استاندار سیستان و بلوچستان اعلام شده است: اینجانبان ضمن محکوم کردن این حرکت تروریستی، این مصیبت جانسوز را به پیشگاه امام زمان (عج) و مقام معظم رهبری و امت شهید پرور و خانواده‌های گرانقدر این عزیزان تبریک و تسلیت عرض کرده و از فردا دوشنبه به مدت سه روز عزای عمومی در این منطقه اعلام می‌کنیم .

در بخش پایانی این بیانیه تأکید شده است: امید که با حفظ هوشیاری در صحنه ضمن بیعت با آرمان های والای نظام و رهبری معظم انقلاب بار دیگر نقشه دشمن را در رسیدن به اهداف پلیدش در ایجاد تفرقه و تشت در این خطه از میهن اسلامی نقش بر آب کرده و رهروان صدیقی برای شهدا باشیم.