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۲۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۲۷

در پی حادثه تروریستی پیشین؛

سه روز عزای عمومی در سیستان و بلوچستان اعلام شد

سه روز عزای عمومی در سیستان و بلوچستان اعلام شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و استاندار با صدور بیانیه ای مشترک از روز دوشنبه به مدت سه روز در استان عزای عمومی اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، در بیانیه مشترک آیت الله عباسعلی سلیمانی و علی محمد آزاد که نسخه ای از آن برای مهر ارسال شده، ‌آمده است: پیروزی‌های پیاپی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی، ضعف و استیصال استکبار جهانی و ایادی مزدورش را به دنبال داشته است که تبلور این امر در آخرین جنایت عناصر خود فروخته به دنبال اثر بخشی برگزاری گردهمایی سران و طوایف در اقصی نقاط استان، صبح امروز توسط دشمنان کوردل که چشم دیدن وحدت عملی میان مسئولان و مردم‌نداشته و بیم آن را داشتند تا با نزدیک شدن اقوام مختلف و منسجم شدن اقشار مردم جایی برای یاوه‌گویی‌های آنان باقی نماند به وقوع پیوست.

در ادامه آمده است: با انجام عملیات تروریستی در گردهمایی‌پیشین که به منظور هم‌اندیشی سران و طوایف و فراهم کردن زمینه مشارکت مردم غیور بلوچ در امر امنیت استان تشکیل شده بود، کوردلان ضمن انتقام گرفتن از تعامل و همکاری مردم و با نظام، باعث شهید و مجروح شدن جمعی از نیکترین مردان این خطه که قلبشان برای عزت اسلام و ایران می تپید، شدند.

در ادامه این بیانیه خاطر نشان شده است: در این حرکت مذبوحانه، سردار شوشتری جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه و فرمانده قرارگاه قدس، سردار محمدزاده فرمانده سپاه سلمان استان و تعدادی از همرزمان و نیز جمعی ازبزرگان طوایف خونشان در هم آمیخته و به شهادت رسیدند و تعداد 28 نفر نیز مجروح شدند.

این بیانیه می افزاید: یقیناً خون شهدای مظلوم شیعه و سنی باعث پربار شدن درخت انقلاب و رسوایی بیش از پیش دشمنان قسم‌خورده این ملت شهیدپرور خواهد شد.

در بیانیه مشترک نماینده ولی فقیه در استان و استاندار سیستان و بلوچستان اعلام شده است: اینجانبان ضمن محکوم کردن این حرکت تروریستی، این مصیبت جانسوز را به پیشگاه امام زمان (عج) و مقام معظم رهبری و امت شهید پرور و خانواده‌های گرانقدر این عزیزان تبریک و تسلیت عرض کرده و از فردا دوشنبه به مدت سه روز عزای عمومی در این منطقه اعلام می‌کنیم .

در بخش پایانی این بیانیه تأکید شده است: امید که با حفظ هوشیاری در صحنه ضمن بیعت با آرمان های والای نظام و رهبری معظم انقلاب بار دیگر نقشه دشمن را در رسیدن به اهداف پلیدش در ایجاد تفرقه و تشت در این خطه از میهن اسلامی نقش بر آب کرده و رهروان صدیقی برای شهدا باشیم.

کد مطلب 966645

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