روحانیون اهل سنت سیستان و بلوچستان حادثه تروریستی پیشین را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، در این بیانیه که نسخه ای از آن برای مهر ارسال شده، آمده است: با کمال تاسف اطلاع یافتیم که در نشست منعقده در پیشین که جمعی از دلسوزان جامعه گردهم آمده بودند انفجاری رخ داده است و در این حادثه عده ای از هموطنان عزیزمان از جمله شهید بزرگوار سردار شوشتری جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، تعداد دیگری از هم سنگران ایشان و جمعی از معتمدان و سرداران طوایف بلوچ به خاک و خون کشیده شدند.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: دشمنان با این عمل ننگین نشان داند که برایشان سنی و شیعه فرقی ندارد و هرجا که مطامع شان ایجاب کند دست به جنایت می زنند.

این بیانیه تأکید شده است: جامعه روحانیت اهل سنت سیستان و بلوچستان این جنایت هولناک و وحشیانه را بشدت محکوم کرده و از مردم شریف و فهیم استان انتظار دارد تا هوشیاری خود را برای جلوگیری از توطئه های دشمنان حفظ کنند.

در بخش پایانی این بیانیه خاطر نشان شده است: جامعه روحانیت اهل سنت استان، این ضایعه بزرگ را به محضر رهبر معظم انقلاب، ملت بزرگوار ایران و خانواده شهدای عزیز تسلیت گفته و برای شهدای این حادثه علو درجات و برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارد.