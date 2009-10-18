به گزارش خبرگزاری مهر، آِت الله اکبر هاشمی رفسنجانی که در دیدار اعضای هیات مدیره انبوه‌سازان مسکن کشور سخن می‌گفت، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت مسکن و ساختمان را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای رفع مشکل بیکاری جامعه و فعال‌ترکردن سایر صنایع و تقویت تولید و رونق اقتصادی و حل معضل مسکن مردم به ویژه جوانان برشمرد و گفت:‌ اقتصاد جهانی مانند ظروف مرتبطه به یکدیگر وابسته است و نادیده گرفتن معادلات آن موجب عقب‌ماندگی و غفلت از علم روز در بخش اقتصاد و صنعت از جمله صنعت مسکن و ساختمان می‌شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و کارآفرینان انبوه‌ساز در داخل را موجب رونق این بخش و تشویق و ترغیب جذب سرمایه‌های خارجی بدون وابستگی به بودجه‌های دولتی و به صورت خودکفا خواند و گفت: نبود حمایت لازم و مناسب از بخش ساخت و ساز مسکن و انبوه‌سازان می‌تواند موجب رکود در صنعت ساختمان و مسکن شود.

در ابتدای این دیدار مجتبی بیگدلی رئیس هیات مدیره انبوه‌سازان مسکن کشور و تنی چند از اعضای هیئت مدیره به صورت جداگانه در سخنانی با تشکر از نقش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در ایجاد توسعه پایدار در کشور به ویژه پس از دوران دفاع مقدس که بسیاری از زیربناها نابود شده بود و مدیریت جذب سرمایه‌های خارجی برای رفع منابع ارزی و سازندگی و بازسازی کشور، گزارشی از مشکلات این بخش، رکود فعلی حاکم بر آن و معضلات اخذ وام و بازپرداخت آن توسط کارآفرینان بخش مسکن در دوران رکود ارائه دادند.