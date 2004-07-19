فاطمه ؛ عارف ترين انسان ها به مقام پيغمبر (ص) و اميرالمؤمنين (ع)

و بعد از اميرالمؤمنين هم انسانهاى معصوم و بدون خطا، نسلهاى بشرى را مثل خود پيغمبر، پىدرپى زير تربيت الهىِ خودشان قرار مىدادند، بشريت خيلى زود به آن نقطهيى مىرسيد كه هنوز به آن نقطه نرسيده است؛ علم و فكر بشرى پيشرفت مىكرد؛ درجات روحى انسانها بالا مىرفت؛ صلح و صفا در بين انسانها برقرار مىشد و ظلم و جور و ناامنى و تبعيض و بىعدالتى از بين مردم رخت برمىبست. اينكه فاطمهى زهرا (سلامالله عليها) - كه در آن زمان عارفترين انسانها به مقام پيغمبر و اميرالمؤمنين بود - فرمود اگر دنبال على راه مىافتاديد، شما را به چنين سرمنزلى هدايت مىكرد و از چنين راهى مىبرد، به همين خاطر است؛ ولى بشر زياد اشتباه مىكند. (1)
فرصت يادبود ولادت فاطمه زهرا سلامالله عليها فرصت مغتنمى براى زنان مسلمان است تا هويّت زن مسلمان و ارزش والاى زنان در نظر اسلام و در پرتو نظام اسلامى مورد توجه و مداقّه قرار گيرد. مثل همه موضوعات ديگر، موضوع زن هم دستمايهاى در دست سوداگران همه ارزشهاى انسانى شده است. در دنيا و در رسانههاى جمعى عالم، در طول سالهاى متمادى، كسانى كه نه براى زن، نه براى جنس انسان و نه براى كرامتهاى انسانى، جز در محاسبه با پول ارزشى قائل نيستند - كه متأسّفانه در تمدن كنونى مغرب، نقش مهمى را در همه عرصهها ايفا مىكنند - مسأله زن را هم براى خودشان در ميدانهاى مختلف به صورت يك سرمايه و يك وسيله سوداگرى درآوردند؛ روى آن بحث مىكنند، فرهنگسازى مىكنند، تبليغ مىكنند و ذهنهاى مرد و زن همه دنيا را در سر دو راهىِ يك وسوسه و گمراهىِ بزرگ قرار مىدهند. در چنين شرايطى، جا دارد زن مسلمان با تأمّل در مفاهيم اسلامى و ارزشگذاريهاى اسلامى و با دقّت در خطوطى كه در نظام اسلامى براى پيشرفت زنان و مردان پيشبينى شده است، هويّت خود را بازيابى كند و قامت رساى استدلال را در مقابل سفسطهها و وسوسههاى عوامل صهيونيسم و سرمايهگذارى و زراندوزى به نمايش درآورد.(2)
1- 24/12/79 بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در سالروز عيد سعيد غدير خم
2- 30/6/79 بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار گروه كثيري از بانوان
منبع : www.khamenei.ir
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