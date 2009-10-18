اهمیت راهبردی ترکیه برای اروپا/چاره ای جز پذیرش آنکارا نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "گونتر فرهویگن" با اشاره به اینکه این اتحادیه به دلایل راهبردی ناگزیر از پذیرش ورود ترکیه است، گفت : بیشتر از ترکیه، ما به این کشور نیاز داریم.

وی در گفتگو با رادیو آلمان افزود: این مسئله از دیدگاه راهبردی بسیار برای اتحادیه اروپا حائز اهمیت است. به اعتقاد این سیاستمدار آلمانی، اینکه ترکیه به دلیل بی توجهی کشورهای اروپایی، مسیر دیگری را در پیش بگیرد، ریسک بزرگی برای این اتحادیه است و اروپا ترجیح می دهد این اتفاق رخ ندهد.

کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا در ادامه سخنان خود یاد آور شد : اگر ترکیه به عنوان نخستین کشور دارای اکثریت جمعیت مسلمان در جهان خواهان برقراری دموکراسی، آزادی و برابری باشد، ما باید از این امر استقبال کنیم، چرا که نفع آن برای ما بیشتر است.

وی با انتقاد از مواضع برخی کشورها در برابر پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا اظهار داشت : ترکیه در پیوستن به اروپا نیاز به دریافت چیزی از این اتحادیه ندارد، بلکه چیزهایی نیز برای دادن به ما دارد و این امر تنها در صورت عضویت این کشور در اروپا محقق می شود.

گفتنی است شماری از کشورهای اروپایی با این استدلال که حضور یک کشور با اکثریت جمعیت مسلمان می تواند برای اتحادیه اروپا چالش برانگیز باشد، با پیوستن این کشور به اروپا مخالفت کرده و تنها موافق عضویت مشروط آنکارا هستند.