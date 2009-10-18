تاکید گل بر تداوم مواضع ترکیه در برابر جنایات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "عبدالله گل" خاطر نشان کرد کشورش در موضوع گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد درباره جنگ 22 روزه غزه بر مواضع خود اصرار دارد.

وی اقدامات رژیم صهیونیستی در این جنگ را اشتباه نامیده و خواستار جبران این اشتباهات توسط تل آویو شد.



رئیس جمهوری ترکیه در گفتگو با شبکه تلویزیونی TRT این کشور تاکید کرد آنکارا از مخالفان جدی رفتار نادرست رژیم صهیونیستی با فلسطینیها است.

این در حالی است که موضع گیریهای اخیر مقامهای ترکیه در برابر تل آویو، سبب اقدامات تلافی جویانه از سوی برخی محافل صهیونیستی شده است.

در همین رابطه "یوسی لوی" رئیس هیئت مدیره شرکت هواپیمایی "العال" (El Al) رژیم صهیونیستی از شرکتها و موسسات صهیونیستی خواسته است در اعتراض به مواضع آنکارا، کارکنان خود را از سفر به سواحل ترکیه در ایام تعطیلات منع کنند.

گفتنی است روابط آنکارا و تل آویو با حمله نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه در سال گذشته به تیرگی گرایید و این امر به ویژه پس از انتشار گزارش گلدستون درباره جنایات صهیونیستها در این منطقه به اوج خود رسید.



اخیرا نیز پخش یک سریال تلویزیونی ضد اسرائیلی از تلویزیون ترکیه اعتراض مقامهای صهیونیستی را برانگیخته است.

این سریال با نام "آیریلیک" (جدایی) داستانی زوج جوانی را در اثنای حمله نظامی صهیونیستها به نوار غزه تعریف کرده و حاوی صحنه هایی از کشتار زنان و کودکان فلسطینی بدست نظامیان اسرائیلی است.