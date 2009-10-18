6 هزار بار نقض حاکمیت لبنان توسط اسرائیل/ تقویت راهبرد مقاومت در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، شیخ نبیل قاووق مسئول حزب الله در جنوب لبنان خاطر نشان کرد : تهدیدها و تجاوزات مستمر رژیم اسرائیل تاکیدی بر آن است که این رژیم شر مطلق و خطر دائمی برای لبنان به شمار می رود.



شیخ قاووق اظهار داشت : نقض مستمر حاکمیت ملی لبنان از سوی اسرائیل مستلزم اتخاذ موضع ملی یکپارچه وقدرتمند برای مقابله با این تجاوزات است.



وی خاطر نشان کرد : اسرائیل تا کنون، شش هزار بار قطعنامه های بین المللی و حاکمیت لبنان را نقض کرده است که این میزان تجاوزات سبب نشده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد حتی یک بار برای بررسی این تجاوزگریها، نشست برگزار کند.



وی تاکید کرد : شش هزار بار نقض حاکمیت لبنان از سوی رژیم اسرائیل، محکومیت بزرگی برای جامعه بین المللی به شمار می رود.



شیخ قاووق خاطر نشان کرد : عضویت لبنان در شورای امنیت(به عنوان عضو غیر دائم) فرصتی را برای افشای تجاوزگریهای اسرائیل فراهم می کند تا این تجاوزات به عنوان یک واقعیت و حقی برای دشمن تثبیت نشود.



وی در ادامه درباره وعده های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای تغییر سیاستهای این کشور در خاورمیانه گفت : روشن شد که وعده ها و تعهدات اوباما برای تغییر وتصحیح سیاستهای آمریکا، سرابی بیش نیست و حقیقت ثابت، حمایت مطلق آمریکا از اسرائیل است و موضع واشنگتن درباره گزارش گلدستون(درباره جنایات صهیونیستها در جنگ غزه) و رزمایشهای مشترک با دشمن، سرپوشی بر جنایات اسرائیل است.



شیخ قاووق خاطر نشان کرد : دخالتهای مستمر آمریکا در امور داخلی لبنان همچنان ادامه دارد و آنها در راستای تغذیه شکاف داخلی با هدف بهره برداری سیاسی به نفع طرح اسرائیلی تلاش می کنند.



وی تصریح کرد : گروههای مخالف(حزب الله و متحدانش)، نقش آمریکا را فلج کرده و این کشور را در اجرای طرحهایش در لبنان، ناکام گذاشته اند.



مسئول حزب الله در جنوب لبنان خاطر نشان کرد : بر باد رفتن وعده های اوباما، سبب تقویت راهبرد مقاومت در لبنان، فلسطین و تمام منطقه می شود و ما هرگز نمی پذیریم که سرنوشت کشتزارهای شبعا و سرزمینهای اشغالی ما با پرونده فراموش شده ای در راهروهای شورای امنیت مرتبط شود.



وی تصریح کرد: مقاومت به وظیفه خود برای آزادی سرزمینهای اشغالی بدون اینکه امتیازی به دشمن اسرائیلی بدهد، پایبند است.



شیخ قاووق تاکید کرد : مقاومت، تنها راه و تضمین کننده ترین شیوه برای آزادی سرزمینهای اشغالی است.



وی در ادامه گفت : کلید همسویی عربی، عربی، فرصتی برای خارج شدن لبنان از دایره اختلافات داخلی و پرداختن به رویارویی با خطرات اسرائیلی فراهم می کند .



شیخ قاووق افزود : افشای ماهیت وعده های آمریکایی باید با همسویی اعراب و ایران همراه شود تا بتوان با طرحهایی که منطقه را تهدید می کند، مقابله کرد.