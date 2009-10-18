رایزنی فرستاده ویژه کرملین با مقامهای سوریه درباره خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)،الکساندر سلطانف معاون وزیر امور خارجه روسیه و فرستاده ویژه رئیس جمهوری این کشور به خاورمیانه امروز در دمشق با ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه دیدار کرد.



در این دیدار، طرفین روابط دوجانبه را بررسی و بر اهمیت تقویت و توسعه آن در تمام زمینه ها تاکید کردند.



تحولات خاورمیانه به ویژه اوضاع مناطق اشغالی نیز در دیدار معلم وسلطانف بررسی و بر اهمیت تایید گزارش گلدستون درباره جنایات صهیوینستها در جنگ غزه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید شد.



مقامهای روسی و سوری درباره ضرورت برقراری آشتی میان فلسطینی ها و انجام تلاش برای تحقق آن دیدگاههای مشترکی داشتند.



وزیر امور خارجه سوریه درباره روند صلح تاکید کرد تداوم مانع تراشی های اسرائیل در برابر برقراری صلح، مستلزم فشار جامعه بین المللی بر این رژیم برای وادار کردن آن به پذیرش نیازهای صلح است.



سلطانف نیز بر آمادگی کامل روسیه برای تلاش در جهت پیشبرد روند صلح در خاورمیانه تاکید کرد.



وی همچنین از بررسی تحولات لبنان در دیدار با مقامهای سوری خبر داد.