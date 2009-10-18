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۲۶ مهر ۱۳۸۸، ۲۱:۲۳

با صدور بیانیه ای؛

وزارت خارجه جنایت تروریستی سیستان و بلوچستان را محکوم کرد

وزارت خارجه جنایت تروریستی سیستان و بلوچستان را محکوم کرد

در پی حادثه تروریستی صبح یکشنبه در شهر سرباز که به شهادت تعدادی از بزرگان و سران قبایل و عشایر بلوچ و نیز شماری از سرداران دفاع مقدس منجر شد، وزارت امور خارجه بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه وزارت امورخارجه به این شرح است:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌های قربانیان حادثه تروریستی شهر سرباز و ملت شریف ایران، بروز این حادثه را لکه ننگ دیگری بر دامان مروجان تروریسم منطقه دانست و آن را به شدت محکوم می‌کند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: انجام این اقدام تروریستی در آستانه همایش وحدت شیعه و سنی و در جمع سران و بزرگان قبایل منطقه به روشنی گویای این واقعیت است که عاملان این اقدام کور از وحدت و همزیستی برادرانه اهل تشیع و تسنن و رشد و شکوفایی منطقه در هراسند و آن را نشانه گرفته‌اند. اما این حوادث و اقدامات سخیف که با پشتیبانی برخی کشورها و حامیان گروه‌های تروریستی صورت می‌پذیرد، نخواهد توانست خدشه و خللی در اقدامات امنیت‌ساز با هدف توسعه و شکوفایی اقتصادی و رفاه مردم سلحشور سیستان و بلوچستان به وجود آورد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز تاسف از تجهیز و پشتیبانی این اقدامات تروریستی در ورای مرزهای جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر به مدعیان مبارزه با تروریسم یادآور می‌شود که برخورد دو گانه و گزینشی با معضل تروریسم کمکی به حل مشکلات آنان در منطقه نخواهد کرد و آثار زیانبار را برای آنان و کل منطقه به بار خواهد آورد.

 
 

کد مطلب 966705

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