لزوم تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان برای مقابله با توطئه های رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، شیخ "عبدالامیر قبلان" از سیاستمداران لبنانی خواست برای رویارویی با توطئه های رژیم صهیونیستی، با یکدیگر متحد شوند.



نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان تاکید کرد : لبنان امروز در معرض تهدیدها و توطئه های رژیم اسرائیل است و این دشمن به طور مستمر به اقدامات تجاوزکارانه خود بر ضد لبنان که مغایر تمام قوانین و مقررات بین المللی است، ادامه می دهد.



شیخ قبلان از جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد خواست با موضع قاطع خود به تجاوزگری مستمر رژیم صهیونیستی علیه لبنان برای حفظ حاکمیت و استقلال و ثبات این کشور، پایان دهند.



وی تاکید کرد : اسرائیل تنها دشمن لبنان است که همواره درصدد ضربه زدن به لبنانی ها و فتنه افکنی و توطئه چینی و ناآرام کردن فضای لبنان است که این امر اقتضا می کند تا سیاستمداران لبنانی حجم خطرات توطئه ها و فتنه افکنی های این رژیم را درک کنند و با وحدت و همبستگی، فورا دولت وحدت ملی را که نشانگر مشارکت واقعی و تضمین کننده حفظ کشور و ثبات و مورد اجماع و توافق همه لبنانی ها باشد با هدف شکست توطئه ها و اهداف دشمن، تشکیل دهند.



شیخ قبلان بار دیگر، سیاستمداران و گروههای سیاسی لبنان را به توافق و رایزنی برای تشکیل دولت توافقی برای حل تمام مسائل و مشکلات لبنان به ویژه مشکلات اقتصادی و معیشتی و تلاش برای تقویت امنیت و ثبات دعوت کرد.