پاکستان در دستگیری تروریستها بیش از این معطل نکند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد در آغاز جلسه یکشنبه شب هیأت دولت با ابراز تأسف از حادثه تروریستی امروز در شرق کشور افزود: ما شنیده‌ایم که برخی از مأموران در پاکستان با عوامل اصلی این حوادث تروریستی همکاری می‌کنند و این را حق خود می‌دانیم که این جنایتکاران را از آنها مطالبه کنیم.

رئیس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه باید حکم قانونی در خصوص این جنایتکاران وابسته با قدرت اجرا شود، تصریح کرد: از مأموران امنیتی و انتظامی می‌خواهیم این پرونده را با قدرت پیگیری کرده و دست‌های اصلی جنایت را شناسایی و آنها را دستگیر کنند و به دست عدالت بسپارند.

رئیس‌جمهور به جلسه مسئولان و معتمدان بزرگان قبایل و نقاط اتکاء و اطمینان مردم منطقه برای خدمت بهتر به استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: کسانی که این‌طور وحشیانه و خارج از همة اصول انسانی به خدمتگزاران بی‌توقع و خالص مردم حمله می‌کنند و آنها را با خاک و خون می‌کشند از توسعه روحیه خدمت‌رسانی، اعتماد و انسجام بین مردم و مسئولان و ناکامی دشمنان نظام جمهوری اسلامی که از صدها کیلومتر آن طرف‌تر آمده‌اند و هیچ کاری نتوانسته‌اند، انجام دهند ناراحتند.

رئیس شورای عالی امنیت ملی این حرکات مذبوحانه را برای ضربه زدن به پیوند عمیق و عاطفی ملت و مسئولان، روحیه خدمتگزاری به مردم و دلبستگی به ایران عزیز خیالی خام و بی‌نتیجه توصیف و تصریح کرد: عوامل این حوادث عناصری کوردل، بی‌فرهنگ و عقب‌افتاده هستند که هیچ جایی بین مردم ندارند و به هیچ وجه به آنها فکر نمی‌کنند.

احمدی‌نژاد این حادثه تأسف‌بار را به همه مردم، خدمتگزاران، اهالی منطقه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تسلیت گفت و افزود: باید بگوییم خوشا به حال این عزیزان که شهید شدند و در حال خدمت پرواز کردند و از سوی دیگر باید با تمام وجود برای از دست دادن آنها ابراز تأسف و ناراحتی کرد.

رئیس‌جمهور با توجه به زلزله اخیر در تهران جهت آمادگی برای حوادث احتمالی از تمام اعضاء دولت درخواست کرد تا با ستاد بحران وزارت کشور همکاری جدی و به موقع داشته باشند.