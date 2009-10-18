دستگیری 3 گروه از شورشیان در افغانستان/حمایت آمریکا از عملیات نظامی پاکستان علیه طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، نیروهای دولتی افغانستان در ادامه عملیات نظامی علیه شورشیان در شمال ولایت بگلان، سه گروه از نیروهای وابسته به طالبان و سرکردگان آنها را دستگیر کردند.

"کبیر اندرابی" رئیس پلیس بگلان در گفتگو با خبرنگار شینهوا گفت : عملیات نظامی علیه مواضع شناسایی شده طالبان در بگلان مرکزی از روز جمعه آغاز شده و طی آن سه نفر از سرکردگان این گروه نیز دستگیر شده اند.

وی افزود نیروهای پلیس افغانستان در این عملیات علاوه بر دستگیری سه گروه از شورشیان موفق به کشف و ضبط سلاحها، تجهیزات و خودروهای دزدیده شده توسط این افراد از جمله یک آمبولانس مجهز شده اند.

به گفته این مقام پلیس افغان، عملیات نظامی علیه طالبان در این منطقه تا پاکسازی کامل از وجود شورشیان ادامه خواهد داشت.



این در حالی است که شورشیان طی هفته های اخیر حملات خود در مناطق شمالی افغانستان را افزایش داده و راه ارتباطی جدیدی برای یورش به کاروانهای نظامیان خارجی در این بخش از افغانستان باز کرده اند.

روزنامه نیویورک تایمز نیز نوشت دولت آمریکا با حمایت از پاکستان در حمله نظامی به مواضع طالبان در ایالت وزیرستان این کشور از مقامهای پاکستانی خواسته است به این اقدام خود تا دستیابی به نتیجه نهایی ادامه دهند.

بر این اساس، واشنگتن با این استدلال که قدرت گیری مجدد و گسترش فعالیتهای تروریستها در مناطق مرزی پاکستان سبب به خطر افتادن امنیت تاسیسات هسته ای این کشور می شود، از اسلام آباد خواسته است مشکل حضور طالبان در مناطق ناامن را یکسره کند.

پیش از این مقامهای آمریکایی گفته بودند عملیات نظامی پاکستان علیه شورشیان کمک چندانی به نیروهای ناتو نمی کند، زیرا این افراد در عقب نشینی های خود از مرز افغانستان عبور کرده و به مشکل جدیدی برای نیروهای خارجی مستقر در این کشور تبدیل می شوند.

با این حال، اکنون آمریکاییها بر این باورند که در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات اسلام آباد در نبرد با طالبان و القاعده، طالبان افغانستان حامیان و آموزش دهندگان خود را از دست خواهند داد و از این رو به حمایت از طرح نظامی پاکستان روی آورده اند.