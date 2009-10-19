کارفرمایان گلستان 280 میلیارد ریال به تامین اجتماعی بدهکارند

حسین نکونام در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با توجه به زیادن ده بودن این سازمان در استان، بدهی کارفرمایان توان ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی اظهار داشت: در شش ماه اول سال جاری تعداد بیمه شدگان استان نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت درصد رشد داشته و اکنون تعداد بیمه شدگان اصلی با احتساب بیمه شدگان مستمری بگیر به 162 هزار و 302 نفر رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: با درنظر گرفتن افراد تبعی، تعداد بیمه شدگان استان به 464 هزار و 978 نفر می رسد که 28 درصد کل جمعیت استان را شامل می شوند.

به گفته نکونام، متوسط پوشش بیمه در کشور 43 درصد بوده و عدم گسترش صنایع بویژه صنایع تبدیلی و پاک، کشاورزی بودن منطقه و ساکن بودن بیش از 51 درصد جمعیت استان در روستاها از جمله دلایل پایین بودن میزان پوشش بیمه تامین اجتماعی در استان است.

مدیرکل تامین اجتماعی گلستان بیان داشت: در سال گذشته 840 میلیارد ریال در قالب تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت به بیمه شدگان و مستمری بگیران استان پرداخت شده است.

وی یادآورشد: با درنظر گرفتن هزینه های درمان، میزان مصارف و هزینه های سازمان به هزار و 120 میلیارد ریال رسیده است.