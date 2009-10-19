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۲۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۲۳

زمینه ساخت خانه برای 36 نابینای استان مرکزی فراهم شد

زمینه ساخت خانه برای 36 نابینای استان مرکزی فراهم شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن مهر نابینایان استان مرکزی گفت: زمینه ساخت 36 واحد مسکونی برای نابینایان استان مرکزی در قالب طرح مسکن مهر فراهم شد.

محمدرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: تعاونی مسکن مهر نابینایان با عضویت 54 نفر تشکیل و هم اکنون در شرف گرفتن پروانه ساخت 36 واحد مسکونی برای 36 نفر از اعضا است.

وی با بیان اینکه، این منازل در واحدهای 75 متری احداث می‌شود، خاطرنشان کرد: باوجود اختصاص ردیف اعتباری خاص در سازمان بهزیستی برای حمایت از مسکن نابینایان، این سازمان تاکنون حمایتی از این شرکت تعاونی نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: میزان تسهیلات بلاعوض در این ردیف اعتباری به ازای هر نفر 70 میلیون ریال است اما این شرکت تاکنون بودجه ای از این تسهیلات دریافت نکرده و این در حالی است که تمام 36 نفر تایید شده از سوی سازمان بهزیستی هستند.

رضایی در ادامه مشکل مسکن را یکی از مشکلات نابینایان عنوان و خاطرنشان کرد: با اجرای طرح مسکن مهر پیش‌بینی می‌شود بخشی از مشکلات نابینایان در زمینه تامین مسکن برطرف شود که این امر یکی از اقدامات موثر دولت نهم در راستای رفع مشکل مسکن محرومان است.

شماره حساب 1706.5 بانک توسعه تعاون شعبه دروازه تهران آماده دریافت کمکهای مردمی برای ساخت مسکن مهر نابینایان است.

کد مطلب 966725

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