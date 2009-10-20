شش میلیون تن کالا از طریق راه های استان مرکزی حمل شد

غلامرضا مشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: بیشتر کالاها شامل انواع سیمان، سنگ سنگبری، نفت کوره، کلینگر، انواع لوله آهنی، نفت گاز و سنگ آهن بوده است.

وی با بیان اینکه، شش هزار کامیون از بخش خصوصی حمل بار استان را به عهده دارد، خاطرنشان کرد: بیش از 9 هزار راننده حرفه‌ای با مسئولیت 121 شرکت حمل و نقل کالا وظیفه جابجایی کالا را از مبدأ شهرستان استان به سایر نقاط کشوربه عهده دارند.

مشرفی ادامه داد: 12.7 میلیون تن بار تولیدی از استان مرکزی به سایر نقاط کشور حمل شود و استان در این زمینه دارای رتبه نهم کشوری است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان مرکزی تاکید کرد: به رغم گستردگی مناسب شبکه ریلی در استان مرکزی، بیش از 90 درصد حمل و نقل بار و مسافر توسط حمل و نقل جاده ای انجام می شود.

وی گفت: در بخش زیرساخت‌های حمل و نقل کالا، وجود یک پایانه بزرگ بار در شهرستان اراک و وجود یک شهرک حمل و نقل سیمان در شهرستان زرندیه و ده‌ها پایانه اختصاصی در تمامی شهرستانها، امکانات و توانمندی بالایی را برای جذب وسیله و حمل سریع و مطمئن کالا تولید کنندگان ایجاد کرده به طوری که، تولید کالا در استان اگر رشد 100 درصدی هم داشته باشد، همین میزان ناوگان و پایانه ها و امکانات موجود پاسخگو است.

مشرفی تاکید کرد:‌‌‌‌ از طرف دیگر، شهرک حمل و نقل کالای دلیجان و حمل سیمان دلیجان توسط بخش غیردولتی در دست احداث است.