به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارشاد در ابتدای این نشست در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی با اشاره به آغاز جشنواره هفتم فرهنگی هنری امام رضا (ع) از 28 مهر‌ماه و برپایی جشنواره‌ای در قم گفت: این جشنواره در استان‌های دیگر نیز برپا می‌شود و در میانه راه به شاهچراغ و در نهایت هشتم آبان‌ماه 88 به مشهد مقدس می‌رسد.

دکتر حسینی افزود: در جشنواره‌های مردمی حدود شش هزار جشن در مساجد و مکان‌های مذهبی برگزار می شود. در جشنواره همچون گذشته سه هدف همراهی مردم، کشف استعدادها و تجلیل از فعالان این حوزه مد نظر قرار گرفته است. امسال برای اولین بار جشنواره تولیدات رادیویی تلویزیونی و همایش علمی پژوهشی طب الرضا را نیز داریم.

وی درباره تعداد آثار داخلی و خارجی جشنواره امام رضا (ع) گفت: این جشنواره محدود به داخل نیست و امسال در 20 کشور از جمله انگلیس، آلمان، اتریش، روسیه، آلبانی، ترکیه، لبنان، مالزی، اندونزی، تایلند، هند و تانزانیا برپا می‌شود. 38 هزار و 285 اثر داخلی در قالب 29 جشنواره، هشت همایش و 31 نمایشگاه و 33 جشنواره و 23 نمایشگاه بخش بین‌الملل خواهد بود.

وزیر ارشاد درباره معاونت‌های فرهنگی و هنری خاطرنشان کرد: برخی معاونت‌ها و مدیران تمایل همکاری مجدد با وزارتخانه ندارند و اگر تغییراتی باشد در توسعه فعالیت‌ها و انتظاراتی است که بیش از گذشته متوجه وزارت ارشاد است. رسانه‌ها پیش از همه در جریان جابجایی‌ها قرار می‌گیرند و خبر انتصاب آقای میرعلایی به مدیر عاملی فارابی را پیش از صدور حکم زدند.

حسینی درباره وضعیت حوزه کتاب نیز گفت: از روز اول نگاه ما آسیب‌شناسی و تقویت نقاط قوت است و اگر ضعفی هم وجود دارد باید آن را بپذیریم. گاه یک کتاب ماهها در انتظار پاسخگویی قرار می‌گیرد و سعی ما این است که این مسیر و زمان را کوتاهتر کنیم. معتقدیم با عنایتی که در دولت و مجلس وجود دارد در بحث کتاب دنبال وضعیت و پاسخگویی بهتری باشیم.

وی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود وزارت فرهنگ و ارشاد نباید نظارتی در بحث کتاب داشته باشد را قبول نداریم زیرا این درست نیست که اصل کرامت انسانی تحت‌الشعاع اصل آزادی بیان قرار بگیرد. کشور ما دارای تنوع قومی است و باید حساسیت‌ها در کتاب، فیلم و سینما مورد توجه قرار بگیرد. مجوز گرفتن برخی فیلم‌ها و کتاب‌ها در هفته‌های اخیر نشان‌دهنده نگاه باز ما بود.

وزیر ارشاد درباره ضوابط و قوانین مد نظر در حوزه کتاب توضیح داد: ضوابط و قوانین باید روشن باشند تا از اعمال سلایق شخصی جلوگیری شود. پژوهشگاه فرهنگ و هنر یکی از وظایفش همین امر است. باید نظرات خود هنرمندان را نیز در این زمینه جویا باشیم. ما در بحث نهضت کتابخوانی بحث تعامل با صدا و سیما را در برنامه‌های اصلی خود داریم.

وی درباره حمایت ارشاد از رسانه‌ها و هنرمندان تأکید کرد: نگاه ما نگاه حمایتی است و باید دست به دست هم دهیم تا نشریات و روزنامه‌ها بهتر از حال حاضر باشند. اگر افراد یک صنف به وظایف خود عمل نکنند به کل مجموعه لطمه می‌زنند. نباید همه چیز را با عینک سیاسی دید. برخی نشریات در آستانه ورشکستگی می‌خواهند با تیتر جنجالی قهرمانانه از صحنه خارج شوند.

دکتر حسینی با اشاره به استقبال وزارت ارشاد از پیشنهاد ثبت روز ملی تئاتر درباره وضعیت سینما هم گفت: وقتی جلوی کاری گرفته می‌شود به حتم اشکال دارد. این درست نیست تنها آسیب‌ها در تولیدات فرهنگی دیده شود و راهکاری برای آن ارائه نشود. در فرهنگ قضاوت سخت است. خوشبختانه معاون جدید سینما از اهالی و هنرمندان سینما هستند و با سینما زندگی می‌کنند.

در ادامه این نشست مدیران کل ارشاد استان خراسان رضوی و قم که دبیری هفتمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) و سومین جشنواره ملی فرهنگی هنری کریمه اهل بیت (س) را بر عهده دارند به ارائه توضیحاتی درباره این جشنواره‌‌ها پرداختند که همزمان از 28 مهر تا هشتم آبان‌ماه برگزار خواهند شد.