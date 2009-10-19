نبود خدمات تخصصی پیشگیری از اعتیاد به شیشه مشکل خط ملی اعتیاد است

فرهاد اقطار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در مورد مشکلات خط ملی اعتیاد گفت: نبود خدمات تخصصی پیشگیری از اعتیاد به الکل و شیشه از جمله مشکلاتی است که وجود دارد به طوری که مداخله گران گاهی قادر به راهنمایی و ارجاع مناسب مراجعان نیستند.

مدیرکل دفتر پیشگیری و امور اعتیاد سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه اغلب سئوالات تماس گیرندگان در خصوص مواد جدید مانند شیشه است، تاکید کرد: این موضوع نشانگر آن است که اطلاعات جامعه در این خصوص کم است و باید اطلاع رسانی شود.

اقطار از راه اندازی سامانه جدیدی برای پاسخگویی به مشکلات بیماران خبر داد و گفت: با راه اندازی این سامانه بیماران بین مراکز مختلف تقسیم می شوند و تماسهای قبلی مراجعان از طریق این سامانه پیگیری می شود.

زنان یک و نیم برابر بیش از مردان با این خط تماس گرفته اند و طبق آمار، میانگین سنی زنان کمتر از مردان است و مردان نیز اغلب مجرد هستند.

مدیر کل دفتر پیشگیری و امور اعتیاد سازمان بهزیستی اظهار داشت: همچنین بهزیستی قصد دارد طی چند ماه آینده آموزشهایی را در قالب س ی دی، پکیج، بروشور و کتابچه تهیه و در سراسر کشور توزیع کند و به همین منظور در حال حاضر 2 هزار و 911 تیم در بخشهای مختلف کارگری، دانش آموزی،دانشجویی در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند.



