علی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: چندین مصوبه مهم دولت در استان ایلام در زمینه نفت و گاز متاسفانه هنوز اجرایی نشده است.

وی بیان داشت: این در حالی است که ۱۱درصد منابع گازی و شش درصد منابع نفتی کشور در استان ایلام است و از نظر ارزش افزوده بخش نفت و گاز رتبه سوم کشور و رتبه اول استانهای منطقه پنج را ایلام داراست.

نماینده مردم ایلام با اشاره به اینکه مردم شهرستانهای آبدانان و دهلران همچنان در انتظار شروع عملیات گازرسانی به این دو شهر هستند، خاطرنشان کرد: عملیات گازرسانی به شهرستان دره شهر نیاز به تامین اعتبار برای شبکه داخلی شهر دره شهر و انشعاب شبکه گاز به بخش بدره است.

عزتی عنوان کرد: احداث پالایشگاه نفت دهلران یکی دیگر از مطالبات مهم مردم استان ایلام در زمینه نفت و گاز بوده که علاوه بر توسعه استان و بالفغل کردم پتانسیلهای استان در زمینه نفت، باعث اشتغالزایی در منطقه می شود.

این مسئول با بیان اینکه قریب به دو سال از کلنگ زنی پروژه عظیم پتروشیمی در شهرستان دهلران می گذرد، عنوان کرد: اما با توجه به اینکه زمین هم از طرف منابع طبیعی واگذار شده ولی تلاش برای جذب سرمایه گذار و آغاز رسمی عملیات اجرایی آن همچنان در هاله ای از ابهام به سرمی برد.

عزتی یادآور شد: پیگیری مستمر مصوبات سفرهای استانی در جلسات فرمانداران و استانداران باید در اولویت قرار گیرد.