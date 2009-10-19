چین مخالف اعمال تحریم های جدید علیه ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، به رغم فشارهای واشنگتن، چین و روسیه جبهه واحدی را در برابر خواست غرب برای اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران تشکیل داده اند که یکی از دلایل اصلی این مخالفت روابط اقتصادی پکن و مسکو با تهران است.

به نوشته این خبرگزاری، روسیه و چین حضوری گسترده در میادین گازی ایران دارند و این کشور سومین تامین کننده اصلی نفت خام مورد نیاز چین محسوب می شود.

بر اساس این گزارش، فقط در سال گذشته میلادی حجم مبادلات تجاری ایران و چین بالغ بر 28 میلیارد دلار شد که بر اساس پیش بینی ها این رقم در سال جاری افزایش خواهد یافت.

به نوشته شینهوا، در حالی که در هفته گذشته "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا به روسیه سفر کرده بود تا موافقت کرملین را برای اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران جلب کند، یکی از معاونان وی نیز به پکن رفته بود تا مذاکرات مشابهی را با مقامات چینی انجام بدهد.

در همین رابطه "کارت کمپل" یکی از معاونان وزیر امور خارجه امریکا گفت : اگر ما می خواهیم پیام محکمی را به ایران ارسال کنیم نیازمند حمایت از سوی چین هستیم.

"زو تیه بینگ" استاد روابط بین الملل در دانشگاه ارتباطات چین می گوید : در حالی که هیچ مدرک روشنی برای اثبات این نکته که ایران در حال تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای است وجود ندارد، چین از اعمال فشارهای بیشتر بر تهران حمایت نمی کند.

در همین رابطه روز گذشته نیز روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از وجود اختلاف و دودستگی میان اعضای گروه موسوم به 1+5 درباره اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران به سبب پافشاری بر حقوق مشروع هسته ای خود خبر داد.

این روزنامه آمریکایی در گزارش خود درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران نوشت : در آستانه مذاکرات 19 اکتبر(27 مهر) برخی از کشورهای عضو گروه 1+5 مخالفت خود را با اعمال تحریمهای بیشتر علیه تهران اعلام کرده اند، اما در برابر، برخی دیگر از کشورها خواهان اعمال تحریم علیه این کشور هستند که همین امر اسباب تفرقه را میان قدرتهای جهان فراهم کرده است.