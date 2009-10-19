تأکید رهبران دینی بر مسئولیت‌ مشترک ادیان در حل معضلات بشری

جوامع مختلف مسئولیت خود برای دستیابی به خیر مشترک را نادیده می‌گیرند

کارشناسان، علما، متفکران و رهبران دینی شرکت کننده در همایش گفتگوی تمدنهای جزیره رودوس، یونان روز یکشنبه 19 مهرماه "بیانیه رودوس 2009" را صادر و بر ضرورت مسئولیت‌پذیری در دستیابی به خیر مشترک تأکید کردند.

بیش از 500 نفر از کارشناسان و علما از 60 کشور جهان از روز پنجشنبه 16 مهر ماه در جزیره رودوس، یونان برای حضور در همایش گفتگوی تمدنها گردهم جمع شده بودند.

شرکت کنندگان در این همایش اظهار داشتند که بحران کنونی در جهان عمدتا به این علت رخ داده که بسیاری از تصمیم گیران مسئولیت خود را برای خیر مشترک فراموش کرده‌اند. این همایش از رهبران خواست از جنگ سرد لفظی دور مانده و به فضای گفتگوهای سازنده که نشان دهنده مسئولیت پذیری بشری است باز گردند و تمام نیروهای ممکن را به منظور رفع چالشهای جهانی و یافتن راه حلهای مشترک برای بزرگترین تهدیدها علیه بشر به کار گیرند.

اتخاذ رویکرد اخلاقی برای مقابله با تغییرات جوی مورد تأکید قرار گرفت

سازمان امداد مسیحی و سازمان توسعه کاریتاس در گزارش جدید خود با محویت" عدالت جوی؛ به دنبال اخلاق جهانی جدید" خواستار اتخاذ رویکرد اخلاقی تازه‌ای برای مقابله با تغییرات جوی در قالب تدوین اخلاق جهانی شد.

سازمان بین المللی کاریتاس به عنوان یک سازمان مسیحی فعال در زمینه دین و محیط زیست اظهار داشت تأثیرات شدید تغییرات جوی به حقیقتی روزانه برای جوامع فقیر در بیش از 200 کشور جهان تبدیل شده است.

هشدار سازمان بین المللی کاریتاس در قالب یک گزارش منتشر شده که فراتر از علم هواشناسی رفته و بر ابعاد الهیاتی و اخلاقی این بحران تأکید کرده است.

این گزارش در آستانه برگزاری اجلاس تغییرات جوی که دسامبر امسال در دانمارک برگزار می شود، از دولتها خواست به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای توافقنامه ای لازم الاجرا و مؤثر امضا و کمکهای مالی و تکنیکی را برای کشورهای فقیر افزایش دهند تا آنها بتوانند با شرایط جوی سخت خود را سازگار کنند.

نمایش نسخ خطی و ابزارهای ستاره‌شناسی گالیله در واتیکان

تلسکوپهای ابتدایی نجومی و نسخ خطی گالیله به عنوان بخشی از برنامه‌های چهارصدمین سالگرد نخستین رصد نجومی این ستاره شناس در موزه‌های واتیکان به نمایش عمومی گذاشته شدند.

این نمایشگاه که با عنوان " نجوم 2009: ستاره شناسی و ابزارها" برگزار شده تاریخ ستاره شناسی را از طریق ابزارهای آن از منطقه البروج قرن سوم میلادی تا تلسکوپهای پیشرفته و مجهز امروز دنبال می کند.

جیانفرانسکو راواس مقام ارشد امور فرهنگی واتیکان طی یک نشست خبری از اشاره به محکومیت گالیله در قرن هفدهم از سوی کلیسا برای کشف اینکه زمین دور خورشید می گردد امتناع کرد و گفت: درحالی که شهامت داشتن برای اقرار به اشتباهات گذشته ضروری است اما من اعتقاد دارم که نگاه کردن به آینده ضروری تر است.

کلیسا در آن زمان نظریه گالیگه را برای دین مخرب توصیف کردو گالیله را در سال 1633 به جرم ارتداد وادار به اعتراف کرد و وی را به ابتدا به حبس ابد و بعد حصر خانگی محکوم کرد.

این حکم به تقویت این تصور که کلیسا با علم خصومت دارد کمک کرد، اتهامی که واتیکان به شدت تلاش می کند آن را از میان ببرد، به طوری که پاپ ژان پل دوم در سال 1992 اعلام کرد حکمی که علیه گالیه صادر شده اشتباه ناشی از عدم درک دوجانبه بوده است.

یکی از نقاط عطف این نمایشگاه نمایش نسخ خطی دستنویس گالیله است که در سال 1610 نوشته شده است .

بقایای جسد راهبه قرن نوزدهمی در انگلستان به نمایش گذاشته می‌شود

انتظار می‌رود بیش از 100 هزار نفر در انگلستان برای تماشای باقیمانده استخوانهای سنت تریس از لسیو راهبه قرن نوزدهم که اخیرا وارد لندن شده به کلیسای مادر کاتولیکها در وست مینیستر بروند.

قرار است این تابوت چوبی را که دربرگیرنده باقیمانده جسد سنت تریس از لسیو است را در وست مینیستر به نمایش عموم گذاشته شود. این تابوت دربرگیرنده استخوانهای این قدیس فرانسوی است که کاتولیکها را در مناطق بسیاری که به نمایش گذاشته شده به خود جلب کرده است.

این راهبه که به "گل کوچک مسیح" شهرت داشت در 15 سالگی فعالیت به عنوان راهبه را آغاز کرد و در 24 سالگی در سال 1897 بر اثر سل درگذشت. انتشار شرح حال خودنوشت سنت تریس با عنوان " داستان نفس" وی را به شهرت جهانی رساند و کلیسای کاتولیک در سال 1925 وی را به عنوان قدیس معرفی کرد.

باقیمانده جسد وی از سوی اسقف کمکی کلیسای جامع وست مینیستر پیش از آغاز نمایش عمومی تقدیس کرد و مقامات کلیسای کاتولیک امیدوارند که به نمایش گذاشتن این تابوت بتواند انگیزه بخش کاتولیکها باشد و حس تعهد آنها را به کلیسا بیشتر کند این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران از خالی ماندن کلیساها در غرب خبرداده و بسیاری از ابتکار عملهای مقامات کلیسای برای جذب مسیحیان به کلیسا ناکار آمد واقع شده است. از این رو عده ای نیز با برگزاری این نمایشگاههای قدیمی امیدوارند بتوانند جمعیت غایب کلیسا را بازگردانند.

آثار باقیمانده از جسد سنت تریس از سال 1997 در 47 کشور جهان چون برزیل، روسیه قزاقستان، آمریکا، ایرلند و لبنان به نمایش گذاشته شده است.



قدیمی‌ترین کلیسای قبطی مصر مرمت می‌شود

کارشناسان و مرمت‌کاران روسیه قرار است کلیساهای قبطی مصر از جمله کلیسای باکره مقدس به عنوان قدیمی‌ترین کلیسای مصر که در قرن سوم ساخته شده را مرمت کنند.

تاریخ کلیسای باکره مقدس به قرن سوم میلادی باز می گردد و به نام کلیسای معلق نیز شهرت یافته چرا که محل آن بالای یک انبار در شهر باستانی بابل واقع شده است.

براساس اظهارات مدیر این تیم تحقیقاتی مصری، باستان شناسان آکادمی علوم مصر اخیرا اکتشافات بسیار مهمی در مصر انجام داده اند.

کلیسای معلق مشهورترین کلیسای قبطی مسیحی در قاهره و شاید نخستین کلیسا به سبک باسیلیکا باشد که درباره تاریخ ساخت آن بین قرن سوم و چهارم شبهاتی وجود دارد اما بسیاری از کارشناسان تاریخ آن را به قرن سوم نسبت داده اند.

واتیکان آزادی دینی را مورد تأکید قرار داد

واتیکان در بیانیه‌ای به مناسب جشن مذهبی دیوالی برای پیروان آئین هندو ترویج گفتگوی دینی، صلح، حمایت از حقوق بنیادین و آزادی دینی در هندوستان را مورد تأکید قرار داده است.

کاردینال ژان لوئی توران رئیس شورای پاپی گفتگوی بین ادیان طی پیامی به مناسبت جشن دیوالی که از سوی پیروان آئین هندو در ماه اکتبر برگزار می شود تبریک گفت.

این پیام با عنوان " مسیحیان و هندوها: متعهد به تحول کامل انسان" موضوع آزادی دینی در هندوستان را مورد توجه قرار داده است. در متن این پیام که با امضای اسقف اعظم پیر لوئیجی سلستا دبیر شورای پاپی گفتگوی بین ادیان منتشر شده آمده است: در فرآیند تحول کامل، حمایت از زندگی بشری و احترام به کرامت و حقوق بنیادین فرد، یک مسئولیت جمعی و فردی تلقی می شود.

جشن دیوالی که به جشن نور شهرت دارد یکی از اعیاد بزرگ و مهم در آیینهای هندوئیسم، بودیسم، سیکیسم و جینیسم است که هرسال از سوی میلیاردها نفر از پیروان این آیینها در سراسر جهان برگزار می شود.

دانشجویان روسیه خواستار رعایت اخلاق در تلویزیون شدند

دانشجویان روسیه با تظاهرات خود علیه ابتذال در تلویزیون، مقابل کلیسای جامع کازانسکی در شهر پیترزبورگ خواستار سانسور شدند.

حدود 15 تا 200 دانشجو از نهادهای آموزش عالی سنت پیترزبورگ و مناطق اطراف آن در این تظاهرات شرکت کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات فریاد می زدند" اخلاق برهمه چیز برتری دارد" و همچنین از برخی از شبکه های روسی خواستند در چارچوب اخلاق حرکت کنند.

پیش از این انجمن روزنامه نگاران ارتدکس مسیحی مسکو نوامبر سال 2007 ایده تشکیل شورای نظارت بر اخلاق درتلویزیون را مطرح کردند. شورایی که اعضای آن را شخصیتهای فرهنگی، هنری و سیاستمداران بدون توجه به جنس، قومیت و تعلقات دینی یا سیاسی تشکیل خواهند داد.

تأسیس این شورای عمومی بر اساس عملکرد بین المللی نظارت اجتماعی بر نهادهای عمومی صورت می گیرد و تنها با هدف سانسور و ممیزی فعالیت نمی‌کند، بلکه بستری برای ارزیابی اخلاق در محتویات برنامه‌های تلویزیون فراهم می کند.