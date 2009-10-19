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۲۷ مهر ۱۳۸۸، ۹:۱۰

قنبری به مهر خبر داد:

مکاتبه برخی خانواده های افراد بازداشت شده با لاریجانی

مکاتبه برخی خانواده های افراد بازداشت شده با لاریجانی

سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس از نامه نگاری تعدادی از خانواده های افراد بازداشت شده با رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد.

داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه روز گذشته فراکسیون اقلیت مجلس گفت: در این جلسه نامه خانواده های افراد بازداشت شده که رونوشتی از آن به فراکسیون داده شده بود، بررسی شد.

نماینده ایلام افزود: همچنین درباره ملاقات قبلی فراکسیون اقلیت با لاریجانی بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم متاسفانه هنوز اقدام مناسبی در رابطه با رفع نگرانی ها پیرامون افراد بازداشت شده انجام نشده است.

به گفته قنبری تبادل نظر درباره تعطیلی و فشار به رسانه ها از دیگر موضوعات جلسه فراکسیون اقلیت بوده است.

کد مطلب 966778

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