مکاتبه برخی خانواده های افراد بازداشت شده با لاریجانی

داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه روز گذشته فراکسیون اقلیت مجلس گفت: در این جلسه نامه خانواده های افراد بازداشت شده که رونوشتی از آن به فراکسیون داده شده بود، بررسی شد.

نماینده ایلام افزود: همچنین درباره ملاقات قبلی فراکسیون اقلیت با لاریجانی بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم متاسفانه هنوز اقدام مناسبی در رابطه با رفع نگرانی ها پیرامون افراد بازداشت شده انجام نشده است.

به گفته قنبری تبادل نظر درباره تعطیلی و فشار به رسانه ها از دیگر موضوعات جلسه فراکسیون اقلیت بوده است.