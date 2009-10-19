پیروزی ولفسبورگ مقابل گلادباخ/ بوخوم باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ولفسبورگ یکشنبه شب در ادامه هفته نهم رقابت‌های بوندس‌لیگا با نتیجه 2 بر یک مقابل مونشن گلادباخ به پیروزی رسید. در این بازی "مادلونگ" و "گنتنر" در دقایق 45 و 90 برای ولفسبورگ گل زدند و تک گل گلادباخ توسط "برادلی" در دقیقه 90 به ثمر رسید.

بروسیا دورتموند در یکی دیگر از دیدارهای شب گذشته بوندس‌لیگا با 2 گل از سد میهمان خود بوخوم گذشت. گل‌های دورتموند در این بازی توسط "باریوس" و "سوبوتیچ" در دقایق 20 و 51 به ثمر رسید. وحید هاشمیان، مهاجم ایرانی تیم فوتبال بوخوم از دقیقه 72 این بازی به جای "اپاله" وارد میدان شد.

جدول رده بندی:

1- بایر لورکوزن 21 امتیاز - تفاضل گل 13+

2- هامبورگ 21 امتیاز - تفاضل گل 12+

3- شالکه 19 امتیاز

4- وردربرمن 18 امتیاز

5- ولفسبورگ 16 امتیاز

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16- بوخوم 8 امتیاز

17- مونشن گلادباخ 7 امتیاز

18- هرتابرلین 3 امتیاز