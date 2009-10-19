پیروزی ولفسبورگ مقابل گلادباخ/ بوخوم باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ولفسبورگ یکشنبه شب در ادامه هفته نهم رقابتهای بوندسلیگا با نتیجه 2 بر یک مقابل مونشن گلادباخ به پیروزی رسید. در این بازی "مادلونگ" و "گنتنر" در دقایق 45 و 90 برای ولفسبورگ گل زدند و تک گل گلادباخ توسط "برادلی" در دقیقه 90 به ثمر رسید.
بروسیا دورتموند در یکی دیگر از دیدارهای شب گذشته بوندسلیگا با 2 گل از سد میهمان خود بوخوم گذشت. گلهای دورتموند در این بازی توسط "باریوس" و "سوبوتیچ" در دقایق 20 و 51 به ثمر رسید. وحید هاشمیان، مهاجم ایرانی تیم فوتبال بوخوم از دقیقه 72 این بازی به جای "اپاله" وارد میدان شد.
جدول رده بندی:
1- بایر لورکوزن 21 امتیاز - تفاضل گل 13+
2- هامبورگ 21 امتیاز - تفاضل گل 12+
3- شالکه 19 امتیاز
4- وردربرمن 18 امتیاز
5- ولفسبورگ 16 امتیاز
-----------------------------------------
16- بوخوم 8 امتیاز
17- مونشن گلادباخ 7 امتیاز
18- هرتابرلین 3 امتیاز
نظر شما