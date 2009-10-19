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۲۷ مهر ۱۳۸۸، ۹:۳۲

هفته نهم بوندس‌لیگا/

پیروزی ولفسبورگ مقابل گلادباخ/ بوخوم باخت

پیروزی ولفسبورگ مقابل گلادباخ/ بوخوم باخت

مدافع عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان مقابل مونشن گلادباخ به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ولفسبورگ یکشنبه شب در ادامه هفته نهم رقابت‌های بوندس‌لیگا با نتیجه 2 بر یک مقابل مونشن گلادباخ به پیروزی رسید. در این بازی "مادلونگ" و "گنتنر" در دقایق 45 و 90 برای ولفسبورگ گل زدند و تک گل گلادباخ توسط "برادلی" در دقیقه 90 به ثمر رسید.

بروسیا دورتموند در یکی دیگر از دیدارهای شب گذشته بوندس‌لیگا با 2 گل از سد میهمان خود بوخوم گذشت. گل‌های دورتموند در این بازی توسط "باریوس" و "سوبوتیچ" در دقایق 20 و 51 به ثمر رسید. وحید هاشمیان، مهاجم ایرانی تیم فوتبال بوخوم از دقیقه 72 این بازی به جای "اپاله" وارد میدان شد.  

جدول رده بندی:
1- بایر لورکوزن 21 امتیاز - تفاضل گل 13+
2- هامبورگ 21 امتیاز - تفاضل گل 12+
3- شالکه 19 امتیاز
4- وردربرمن 18 امتیاز
5- ولفسبورگ 16 امتیاز
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16- بوخوم 8 امتیاز
17- مونشن گلادباخ 7 امتیاز 
18- هرتابرلین 3 امتیاز

کد مطلب 966796

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